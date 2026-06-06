/કેરલમમાં બેસેલું ચોમાસું આગળ ખસીને ગોવા પહોંચ્યું, કેટલા દિવસમાં ગુજરાત પહોંચશે, અંબાલાલ પટેલે આપી નવી તારીખ

Gujarat Monsoon 2026 : નૈઋત્યનું ચોમાસું કેરલમથી નીકળીને ગોવા પહોંચી ગયુ છે. કેરળથી ગોવા પહોંચેલું ચોમાસું આગામી 24 કલાક બાદ મુંબઈ પહોંચવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 10 થી 11 જૂન સુધીમાં ચોમાસું મુંબઈ પહોંચી શકે છે. ત્યારે ગુજરાતમાં કાગડોળે ચોમાસાની રાહ જોવાઈ રહી છે. આ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની ચોમાસાની તારીખ આપતી આગાહી આવી ગઈ છે.
કેરલમથી ચોમાસું નીકળીને ગોવા સુધી આવી ગયુ છે. હવે આગળ મુંબઈ પહોંચવાની તૈયારી છે. મહારાષ્ટ્રના 20 થી વધુ જિલ્લાઓમાં આગામી દિવસોમાં ગાજવીજ અને તોફાની પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મરાઠવાડા અને વિદર્ભમાં 40-50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. તો ચોમાસું ગુજરાતથી હજી ઘણું દૂર છે.
આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, કેરલમ કાંઠે બેઠેલું ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે. 10-11 જૂન આસપાસ અને તેનાથી આગળ વધશે અને મુંબઈ સુધી પહોંચશે. 16 જૂન સુધીમાં દરિયા કિનારાના ભાગોમાં ઓછો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જેના બાદ ગુજરાતમાં 20-28 જૂનમાં ચોમાસું આવવાની શક્યતા રહેશે. તેના બાદ 7 જુલાઈએ સારો વરસાદ આવી શકે છે. જુલાઈમાં વરસાદ સારો આવશે તેમજ ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ વર્ષે વરસાદ 86% થી 90% સુધી અને દરિયા કિનારે ભાગોમાં વધારે રહેશે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, આગમી દિવસોમાં ગરમીમાં વધારો થશે. 8 જુનના રોજ દરિયામાં પવનો ફૂંકાશે. જેથી પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ ન આવવાને કારણે ગરમી વધશે. ઉતર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં 42-43 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. ગુજરાતમાં ચોમાસું પૂર્વે આકરી ગરમી પડશે. દરિયા કિનારા અને દ્વારકા ભાગોમાં 33 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. તો જામનગર ભાગોમાં 35-36 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં 35 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. લઘુત્તમ તાપમાન 27-30 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. હવે બંગાળના ઉપસાગરમાં 16-22 લો પ્રેશર થવાની શક્યતા રહેશે. આ મહિનાના અંતમાં લો પ્રેશર બનશે. જેના બાદ 22 જૂને અરબ સાગરમાં સિસ્ટમ બનાવવાની શક્યતા રહેશે.
રાજ્યમાં આજથી આગામી 5 દિવસ વરસાદની આગાહી છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ પડશે. રાજ્યમાં 10 જૂન સુધી વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી છે. ભારે પવન અને વીજળીના ચમકારા સાથે વરસાદ પડી શકે છે.