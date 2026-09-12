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ગુજરાતમાં અચાનક બદલાયું હવામાન: ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થતાં આગામી ચાર દિવસ ભારે વરસાદની ચેતવણી

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 12, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:21 PM IST

રાજ્યમાં લાંબા સમય બાદ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે ઘણા જિલ્લાઓમાં મેઘરાજાએ એન્ટ્રી કરી છે. ફરી વરસાદ આવતા લોકો અને ખેડૂતોને રાહત મળી શકે છે. આ વચ્ચે આગામી રાજ્યમાં હજુ વરસાદ પડશે તેની આગાહી અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે કરી છે. 

શું છે અંબાલાલની આગાહી1/5

શું છે અંબાલાલની આગાહી

ગુજરાત પર ફરી મેઘમહેરની આગાહીથી તંત્ર અને લોકોની નજર આકાશ તરફ મંડાઈ છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના મતે આગામી 24 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં મુશળધાર વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 5થી 6 ઈંચ સુધી વરસાદ ખાબકી શકે છે, જ્યારે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે ઝાપટાંની આગાહી છે. 

આ જિલ્લાઓમાં રહેશે વરસાદી માહોલ2/5

આ જિલ્લાઓમાં રહેશે વરસાદી માહોલ

અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે વડોદરા, મહિસાગર, પંચમહાલ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે. 14 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદમાં હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, રાજકોટ, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરમાં પણ મેઘરાજા ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી શકે છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી3/5

હવામાન વિભાગની આગાહી

ગુજરાતમાં આજથી ફરી વરસાદી માહોલ જામશે... એકસાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં આગામી ચાર દિવસ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે... જ્યારે અમદાવાદમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે. 

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આવતીકાલે અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી સાથે ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં ઓરેન્જ અલર્ટ જાહેર કરાયું છે. 15 સપ્ટેમ્બરે પોરબંદર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં યેલો અલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહીથી તંત્ર પણ એલર્ટ બન્યું છે

ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં વરસાદની એન્ટ્રી5/5

ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં વરસાદની એન્ટ્રી

 ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં મેઘરાજાની એન્ટ્રીથી ખેડૂતોમાં આશાની કિરણ જાગી છે. પંચમહાલના ઘોઘંબા, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદી ઝાપટાં પડતાં ધરતીપુત્રો હરખાયા છે. ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં 40 દિવસ બાદ વરસાદ વરસતા ગરમી અને બફારાથી લોકોને રાહત મળી છે. ડાંગના વઘઈ, સાપુતારા, આહવા અને સુબિરમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. અરવલ્લીના મોડાસા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદથી મગફળી અને કપાસના પાકને જીવનદાન મળવાની આશા છે. હવે ખેડૂતોની એક જ પ્રાર્થના છે—મેઘરાજા મનમૂકી વરસે અને સુકાતા પાકને બચાવી લે..

TAGS:
Gujarat Rain forecast

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