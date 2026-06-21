/આવી ગઈ ચોમાસાની ફાઈનલ તારીખ! ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે વરસાદ, માછીમારો માટે ખાસ ચેતવણી!

Ambalal Patel Predictions: આકાશમાં ઘેરાયેલા કાળા ડિબાંગ વાદળો, ઠંડા પવનોની લહેર અને વરસાદના ઝાપટાં... ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત પહેલાં જ જોરદાર વરસાદી માહોલ જામતો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પડેલા પ્રિ-મોન્સુન વરસાદે લોકોને અસહ્ય ગરમી અને ઉકળાટથી મોટી રાહત આપી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાત રિજન આસપાસ સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને તેલંગાણા તરફથી ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલી ટ્રફ સિસ્ટમની અસરના કારણે આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ અત્યંત સક્રિય રહેશે.
હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ સાથે ગાજવીજ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ખાસ કરીને 21થી 25 જૂનદરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર નોંધપાત્ર રીતે વધશે. સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગ સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ વધવાની હોવાથી અને અરબી સમુદ્રમાં વાતાવરણ પ્રતિકૂળ બનવાના સંકેતોને પગલે માછીમારોને આગામી દિવસોમાં દરિયો ન ખેડવા સખત સૂચના આપવામાં આવી છે.
બીજી તરફ, રાજ્યના જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદને લઈને એક મહત્વની ભવિષ્યવાણી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ આગામી 23થી 25 જૂન દરમિયાન ગુજરાતમાં વિધિવત રીતે ચોમાસું બેસી જવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ વરસી શકે છે, જેમાં કેટલાક સ્થળોએ તો 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ પણ ખાબકી શકે છે.
ખેડૂતો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે તે વાવણીલાયક વરસાદ અંગે પણ અંબાલાલ પટેલે સારા સમાચાર આપ્યા છે. તેમના મતે 28 જૂન બાદ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ધમાકેદાર વાવણીલાયક વરસાદ શરૂ થશે. પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, પંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા અને અમદાવાદ સહિતના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. જો આ આગાહી સાચી ઠરશે તો જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહ બાદ રાજ્યના અનેક નદી-નાળા છલકાઈ જશે.
હવામાનની વર્તમાન સ્થિતિને જોતા મુંબઈ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વલસાડ, નવસારી, સુરત, ડાંગ અને તાપી જિલ્લામાં સારા વરસાદના સંકેતો મળી રહ્યા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાવાની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. આગાહી મુજબ 23 જૂનથી 25 જૂન દરમિયાન ગુજરાતમાં ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી થવાની શક્યતા છે. હાલ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ગરમી અને ઉકળાટનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં એકથી ચાર ઇંચ સુધી વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. ગાજવીજ અને પવન સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના હોવાથી ખેડૂતો અને નાગરિકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદી માહોલ જામે તેવી શક્યતા છે. ખાસ કરીને રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ અને અમરેલી સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે બંગાળમાંથી આવતો ભેજ 28 જૂન બાદ ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી સિસ્ટમને મજબૂત બનાવશે. જેના કારણે રાજ્યના મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની પ્રવૃત્તિમાં વધારો થઈ શકે છે. આગામી દિવસોમાં પંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત અરવલ્લી, ખેડા અને આનંદ જિલ્લામાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.