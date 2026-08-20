/ગુજરાતમાં ગાયબ થયેલું ચોમાસું ફરી થશે સક્રિય, સપ્ટેમ્બરમાં આ તારીખથી મેઘરાજા બોલવશે તબાહી! અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં હાલ તો મેઘરાજાએ વિરામ લીધો. છેલ્લા કેટલાક દિવસો છુટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદી ઝાપડા પડી રહ્યા છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ સામાન્ય વરસાદીની આગાહી કરી છે. તો અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ગુજરાતમાં સારા વરસાદની આગાહી છે. તો ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલે ક્યારે-ક્યારે અને ક્યા જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં સાત દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં ગુજરાત પર બે સિસ્ટમ સક્રિ છે. જેમાં વેલમાર્ક લો પ્રેશર અને મોન્સૂન ટ્રફ સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેના કારણે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે. સામાન્યથી લઈને મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 510.8 મિલીમીટર વરસાદ પડ્યો છે. જે સામાન્ય કરતા ત્રણ ટકા ઓછો છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં અત્યાર સુધીમાં સામાન્ય કરતા 27 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. મોસમી પેરામીટરો પ્રતિકૂળ હોવાથી ચોમાસું નબળું રહેવાની શક્યતા છે. હાલમાં અરબ સાગર અને બંગાળ ઉપસાગરમાંથી ભેજ ખેંચાવાથી વરસાદ ખેંચાયો છે. જો કે, દક્ષિણાવર્તી સિસ્ટમો સક્રિય થતા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 24થી 30 ઓગસ્ટ વચ્ચે વરસાદ વરસી શકે છે. ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. પૂર્વ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેરની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલે સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેમજ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. હાલ ઉત્તર બંગાળની ખાડી સક્રિય હોવાથી વરસાદી સિસ્ટમો ઉત્તર ભારત તરફ આગળ વધશે. જો કે, દક્ષિણ બંગાળની ખાડી સક્રિય થાય અને ભેજ ગુજરાત તરફ આવે તો ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રમાં સારા વરસાદની શક્યતા રહેશે.
આગામી 24થી 30 ઓગસ્ટ વચ્ચે દક્ષિણાવર્તી સિસ્ટમ સક્રિય થાય તો ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સારા વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલ જણાવ્યું કે, સપ્ટેમ્બરમાં પાછોતરા વરસાદની શક્યતા છે. આ મહિનામાં સારો વરસાદ વરસી શકે છે. 6થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વરસાદની શક્યતા છે. જન્માષ્ટમીના તહેવાર અને પર્યુષણ દરમિયાન પણ વરસાદી છાંટા પડવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી 12-13 સપ્ટેમ્બરે હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યા છે. જેના કારણે ગણેશ ચતુર્થી આસપાસ અને પૂનમ પહેલાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. અરબ સાગર સક્રિય થાય તો પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદનું જોર વધી શકે છે. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં અને ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં એટલે કે 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. તેમજ 10 ઓક્ટોબર આસપાસ પણ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. 5 અને 17 ઓક્ટોબરની આસપાસ દરિયાકાંઠે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલના મતે I.O.D. પોઝિટિવ અને દક્ષિણ બંગાળની ખાડી સક્રિય થાય તો સપ્ટેમ્બરમાં સારા વરસાદની શક્યતા રહેશે.