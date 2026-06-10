/ચોમાસું આજે મુંબઈ પહોંચશે: 6 દિવસમાં 16 રાજ્યો કવર, ગુજરાત સહિત કેટલાય રાજ્યોમાં વાવાઝોડાનું ભારે એલર્ટ

Ambalal Patel Big Prediction: ભારતમાં ચોમાસાની રફતાર અત્યારે ખૂબ જ ઝડપી જોવા મળી રહી છે. માત્ર 6 દિવસની અંદર ચોમાસું 16 રાજ્યો સુધી પહોંચી ગયું છે. મંગળવારે પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ, ચોમાસું હવે મુંબઈથી માત્ર 150 કિલોમીટર દૂર છે અને આગામી 48 કલાકમાં ગમે ત્યારે આર્થિક રાજધાનીમાં દસ્તક આપી શકે છે. મુંબઈમાં ચોમાસું બેસવાની સામાન્ય તારીખ 10 જૂન ગણાય છે, જે આ વર્ષે પણ સમયસર હોવાના સંકેત છે. બીજી તરફ, ચોમાસાના પવનોની અસરથી મેદાની રાજ્યોમાં ગરમીનું જોર ઘટ્યું છે, પરંતુ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે ૫૦-૬૦ કિમીની ઝડપે ફૂંકાતા વાવાઝોડાએ મુશ્કેલીઓ પણ વધારી છે.
દેશભરમાં હવામાનના બે અલગ-અલગ મિજાજ જોવા મળી રહ્યા છે. કેરળ અને કર્ણાટકમાં છેલ્લા 4 દિવસથી સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. બેંગલુરુ અને બેલગાવીમાં ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને કેટલીક જગ્યાએ ગાડીઓ પણ પાણીમાં તણાતી જોવા મળી છે. ઉત્તર પ્રદેશના ઉન્નાવમાં મંગળવારે આવેલા ભયાનક વાવાઝોડાને કારણે અનેક વૃક્ષો અને વીજપોલ ધરાશાયી થયા હતા. આ તરફ રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢમાં હજુ પણ સૂર્યદેવ કોપાયમાન છે. રાજસ્થાનના શ્રીગંગાનગરમાં સોમવારે મહત્તમ તાપમાન ૪૫.૬ ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું અને ત્યાં હજુ પણ હીટવેવનું એલર્ટ જારી છે.
ગુજરાતમાં હાલ અસહ્ય ગરમી અને અકળામણનો માહોલ છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ (IMD) તરફથી રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ચોમાસું આગળ વધવા માટે હાલમાં ખૂબ જ સાનુકૂળ અને મજબૂત સ્થિતિ બની ગઈ છે. આગામી 48 કલાકમાં ખાસ કરીને તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લા ઉપરાંત દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 15 થી 20 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. 11 જૂનથી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં એક નવું શક્તિશાળી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થઈ રહ્યું છે. આ નવી સિસ્ટમને કારણે 13 જૂનથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સૂકા વિસ્તારોમાં પણ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની ધમાકેદાર શરૂઆત થઈ જશે.
જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી દિવસો માટે મહત્વના સંકેતો આપ્યા છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર અરબ સાગરમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. 8 થી 14 જૂન દરમિયાનમાં દરિયામાં પવનોની દિશા બદલાશે અને ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે. 12 જૂન સુધીમાં ચોમાસું મુંબઈ પ્રોપર કવર કરી લેશે. 14 થી 16 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી માહોલ જામશે.
16 થી 18 જૂને મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર બેસતા જ રાજ્યમાં સારા વરસાદના સંકેત છે. 23 થી 26 જૂને આદ્રા નક્ષત્રના પ્રભાવ હેઠળ વાવાઝોડા અને તેજ પવન સાથે ફરી વરસાદી માહોલ મજબૂત બનશે. 29 જૂન થી 7 જુલાઈએ જૂનના અંત સુધીમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે અને 7 જુલાઈ સુધીમાં આખા ગુજરાતમાં ચોમાસું સંપૂર્ણપણે સક્રિય થઈ જશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, વરસાદની આ એન્ટ્રી વચ્ચે 21 જૂન સુધી રાજ્યમાં ગરમી અને અસહ્ય ભેજનું પ્રમાણ યથાવત રહેશે, જેથી નાગરિકોએ અકળામણ સહન કરવી પડી શકે છે. પરંતુ ત્યારબાદ મેઘરાજા આકરી ગરમીમાંથી કાયમી રાહત અપાવશે.
કેરળમાં ચોમાસું 4 જૂને પહોંચ્યું હતું. માત્ર 6 દિવસમાં તેણે 16 રાજ્યોને આવરી લીધા છે. સોમવારે ચોમાસાએ તેલંગાણામાં પ્રવેશ કર્યો. આ પહેલા રવિવારે ચોમાસું ત્રિપુરા, આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને નાગાલેન્ડ સુધી પહોંચ્યું હતું. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 2-3 દિવસમાં તે કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને પૂર્વોત્તરના બાકીના વિસ્તારોમાં આગળ વધી શકે છે. ઓડિશા, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં પણ આગામી કેટલાક દિવસોમાં ચોમાસું પહોંચી શકે છે. પશ્ચિમ કિનારે ચોમાસું હવે મુંબઈથી લગભગ 150 કિમી દૂર છે. આગામી 48 કલાકમાં તેના મુંબઈ પહોંચવાની સંભાવના છે. મુંબઈમાં ચોમાસું પહોંચવાની સામાન્ય તારીખ 10 જૂન છે.