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ગુજરાતમાં ફરી જામશે ચોમાસું; સેટેલાઇટ ઇમેજમાં દેખાયા કાળા ભમ્મર વાદળો, અમદાવાદ સહિત 18 રાજ્યોમાં વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ'

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:50 AM IST

Gujarat Weather 2026: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગુજરાત સહિત ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના ઘણા ભાગોમાં નબળું પડેલું ચોમાસું હવે ફરી સક્રિય થવાના એંધાણ મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ (IMD) ની આગાહી મુજબ, આગામી 20 જુલાઈથી ચોમાસું ફરી ગતિ પકડશે, જેનાથી અનેક રાજ્યોમાં વરસાદી માહોલ જામશે. અમદાવાદમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી વિવિધ સિસ્ટમને કારણે અમદાવાદમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે. સોમવારે અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 38.4 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં 4.4 ડિગ્રી વધારે હતું.

18 રાજ્યોમાં વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ'1/5

18 રાજ્યોમાં વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ'

હવામાન વિભાગે ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર સહિત દેશના કુલ 18 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી સાથે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કર્યું છે. આગામી 6 થી 7 દિવસ સુધી ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, પૂર્વોત્તર રાજ્યો અને પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં ધોધમાર વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. સેટેલાઇટ ઇમેજમાં પૂર્વ, મધ્ય અને પૂર્વોત્તર ભારત પર ગાઢ વાદળો છવાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે, જે વરસાદની નવી સિસ્ટમ સક્રિય થયાનો સંકેત આપે છે.

ગુજરાતમાં વરસાદની સ્થિતિ: ક્યારે આવશે મેઘરાજા?2/5

ગુજરાતમાં વરસાદની સ્થિતિ: ક્યારે આવશે મેઘરાજા?

ગુજરાતમાં હાલમાં મોસમનો કુલ સરેરાશ વરસાદ જોઈએ તો હજુ પણ 22 ટકાની ઘટ નોંધાયેલી છે. જોકે, અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી વિવિધ સિસ્ટમોને કારણે હવે સ્થિતિ બદલાશે. આગામી 16 થી 20 જુલાઈ દરમિયાન અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સોમવારે અમદાવાદનું તાપમાન સામાન્ય કરતા 4.4 ડિગ્રી વધીને 38.4 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, પરંતુ આગામી 48 કલાકમાં ભેજ અને વાદળોનું પ્રમાણ વધતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જો બંગાળની ખાડીમાં બનેલી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાત તરફ આગળ વધશે, તો રાજ્યમાં ફરી એકવાર મેઘમહેર જોવા મળી શકે છે.

માછીમારો માટે ખાસ સૂચના3/5

માછીમારો માટે ખાસ સૂચના

દરિયાઈ વિસ્તારમાં સર્જાયેલી હવામાનની વિવિધ સિસ્ટમોને ધ્યાનમાં રાખીને, હવામાન વિભાગે આગામી 2 દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપી છે. દરિયામાં કરંટ અને પવનની ગતિને જોતા સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, આ સક્રિય થયેલી સિસ્ટમ ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ પૂરી કરવા માટે મહત્વની સાબિત થઈ શકે છે. આગામી એક સપ્તાહ ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે મહત્વનું રહેશે.

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સમગ્ર દેશમાં ફરી ચોમાસું જામશે, જેના કારણે ગુજરાત સહિત 18 રાજ્યમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે. 7 દિવસમાં ગુજરાતમાં ફરી ચોમાસું વેગ પકડશે. સેટેલાઇટ ઇમેજમાં ગાઢ વાદળો દેખાયા છે. યુપી-બિહાર સહિત 18 રાજ્યોમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં સામાન્ય વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી કરવામાં આવી છે. 2 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના પણ અપાઈ છે. હજુ પણ રાજ્યમાં 22 ટકા વરસાદની ઘટ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

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રાજસ્થાન, ગુજરાત અને ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના ઘણા ભાગોમાં છેલ્લા 3-4 દિવસથી નબળું પડેલું ચોમાસું 20 જુલાઈથી ફરી ગતિ પકડશે. સેટેલાઇટ ઇમેજમાં પૂર્વ, મધ્ય અને પૂર્વોત્તર ભારતના ઉપર ગાઢ વાદળો દેખાઈ રહ્યા છે. બાંગ્લાદેશ અને પૂર્વોત્તર ઉપર બનેલી ચક્રવાતી સિસ્ટમ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે આગામી કેટલાક દિવસોમાં વરસાદની હિલચાલ તેજ બનશે. હવામાન વિભાગે આજે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર સહિત 18 રાજ્યોમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, પૂર્વોત્તર રાજ્યો અને પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં આગામી 6-7 દિવસ સુધી ઘણી જગ્યાએ સારાથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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