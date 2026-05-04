આ તારીખે કેરળ પહોંચશે ચોમાસું, ગુજરાતમાં પણ પ્રિ-મોન્સુન વરસાદની શક્યતા! અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં અત્યારે કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યારે બીજીતરફ ઉત્તર ભારત સહિતના રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે ફરી એકવાર 5 મે માટે યુપી, બિહાર, હિમાચલ સહિત 17 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. સાથે જ 70 થી 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતો પવન મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. એટલું જ નહીં, પૂર્વી રાજ્યોમાં વીજળી પડવાની પણ પ્રબળ શક્યતા છે. બીજી તરફ, પહાડી રાજ્યો માટે પણ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
દક્ષિણ-પૂર્વી રાજસ્થાનમાં હવામાં ઉપરના સ્તરે એક સાયક્લોન સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. આ ઉપરાંત પૂર્વી મધ્યપ્રદેશ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ હવામાં ઉપરના સ્તરે એક સાયક્લોન સર્ક્યુલેશન બનેલું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 5 મેના રોજ 17 રાજ્યો યુપી, બિહાર, ઝારખંડ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ, જમ્મુ-કાશ્મીર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, તમિલનાડુ અને કેરળમાં મધ્યમથી લઈને ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી છે. આ દરમિયાન 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હરિયાણા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં હવાના ઉપરના સ્તરમાં ચક્રવાતી દબાણ (Cyclonic Circulation) સર્જાયું છે. જેના કારણે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 3 થી 5 મે દરમિયાન ભારે વરસાદ, હિમાચલ પ્રદેશમાં 3 થી 7 મે દરમિયાન વરસાદ અને હિમવર્ષા અને ઉત્તરાખંડમાં 3 થી 8 મે દરમિયાન ભારે વરસાદ અને બરફવર્ષાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
અંબાલાલ પટેલે હાલ ચાલુ મે મહિનામાં આગામી 15થી 20 તારીખ સુધીમાં આંધી વંટોળ સાથે પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. સાથે જ હમણાં એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા પણ અંબાલાલ પટેલે દર્શાવી છે. અંબાલાલ પટેલે તારીખ 3થી 7 અને આગામી તારીખ 8થી 12 તથા 16 મે સુધીમાં એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી શકે છે. જેના કારણે બે દિવસ બાદ તારીખ 5થી 7માં હવામાનમાં પલટો આવશે. દેશમાં પૂર્વ ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને ભારતના ઘણા ભાગોમાં 80થી 100 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
અંબાલાલે જણાવ્યું કે, માત્ર મે મહિનામાં જ નહીં, પણ આગામી જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડા બનવાની શક્યતા અને એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. આગામી 25મી મેની આસપાસના દિવસોમાં ચોમાસું કેરળ કાંઠે પહોંચવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. આજે 3જી મેથી 8મી તારીખ સુધીમાં ગુજરાતમાં પણ પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં પણ આંચકાનો પવન 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. સામાન્ય રીતે ગંગા જમનાના મેદાનો તપે પછી વરસાદ થવાની શક્યતા હોય છે. પરંતુ તારીખ 11 પછી ગરમી પડી શકે અને બાદમાં આગામી તારીખ 15થી 25 સુધીમાં અરબ સાગર પણ સક્રિય થઈ શકે. જેનો માર્ગ ગુજરાત તરફ હોય તો ગુજરાતમાં વરસાદ થઈ શકે છે. વધુમાં આગામી તારીખ 7થી 12માં બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા રહેશે. તો તારીખ 15થી 25 મે વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બની શકે. જેનો માર્ગ મ્યાનમાર તરફ હોય તો ભારતમાં વરસાદ ઓછો થઈ શકે.
