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સપ્ટેમ્બર મહિનો 4 રાશિઓ માટે રહેશે ‘ગેમ ચેન્જર’, નોકરી-ધંધામાં મળશે નવી ઉડાન!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 31, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:03 PM IST

Monthly Horoscope : સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સૂર્ય અને શુક્ર સહિત ચાર ગ્રહો રાશિ પરિવર્તન કરશે. આ ગ્રહોના પરિવર્તનને કારણે ચોક્કસ રાશિના જાતકો તેમની કારકિર્દીમાં ખૂબ જ શુભ પરિણામોનો અનુભવ કરી શકે છે. 
 

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Monthly Horoscope : સપ્ટેમ્બર મહિનો શરૂ થવાનો છે. મહિનાની શરૂઆતમાં 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ શુક્ર તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. બુધ 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે. મહિનાના મધ્યમાં સૂર્ય અને મંગળ પણ રાશિ બદલશે. આ ગ્રહોની ગતિવિધિઓ ચોક્કસ રાશિઓના કરિયર પર સકારાત્મક અસર કરી શકે છે, જેનાથી તેમના વ્યાવસાયિક જીવનમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થઈ શકે છે.  

તુલા રાશિ2/6

તુલા રાશિ

શુક્ર ગ્રહ મહિનાની 2 તારીખે તમારી રાશિમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર તમારા માટે કાર્યસ્થળ પર જબરદસ્ત પરિણામો આપી શકે છે, કેટલાક માટે પ્રમોશનની શક્યતા છે. હાલમાં બેરોજગાર લોકોને કામ મળી શકે છે, જે તેમના કરિયરને નવી શરૂઆત આપે છે. મહિનો વ્યવસાયિક લોકો માટે પણ અનુકૂળ લાગે છે.

ધન રાશિ3/6

ધન રાશિ

આ મહિને સૂર્ય અને બુધ તમારા દસમા ભાવમાંથી પસાર થશે, જ્યારે શુક્ર અગિયારમા ભાવમાંથી પસાર થશે. આ ગ્રહોની સ્થિતિને કારણે, આ રાશિના વ્યક્તિઓને તેમના કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચવાની તક મળી શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને તમારા કાર્યની વરિષ્ઠ લોકો દ્વારા પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમે નોકરી બદલવામાં પણ સફળ થઈ શકો છો.   

મિથુન રાશિ4/6

મિથુન રાશિ

સપ્ટેમ્બરમાં શુક્ર અને બુધનો સકારાત્મક પ્રભાવ તમારી કારકિર્દીમાં દેખાઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી વાતચીત શૈલી ઉપરી અધિકારીઓને પ્રભાવિત કરશે. કેટલાક વ્યક્તિઓ આ મહિને તેમની ઇચ્છિત નોકરી મેળવી શકે છે, જ્યારે વ્યવસાયિક લોકો નવા અને આકર્ષક સોદા મેળવી શકે છે. 

મકર રાશિ5/6

મકર રાશિ

આ મહિને મકર રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓમાં આત્મવિશ્વાસમાં વધારો જોવા મળશે. તમે કાર્યસ્થળ પર સારું પ્રદર્શન કરી શકશો, જોકે કેટલાકને વધારાની જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. તમને કારકિર્દી સંબંધિત વિવિધ પડકારોનો ઉકેલ મળી શકે છે અને સરકારી નોકરી મેળવવાની પણ શક્યતા છે. 

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Monthly Horoscope
september rashifal

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