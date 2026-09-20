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ચંદ્ર કરશે શનિની રાશિમાં ગોચર: 21 સપ્ટેમ્બર પછી આ 3 રાશિઓની વધી શકે છે મુશ્કેલીઓ; રહેવું પડશે સાવધાન!

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:20 PM IST

ચંદ્રમા આશરે અઢી દિવસમાં રાશિ પરિવર્તન કરે છે, તેથી તેમું ગોચર જ્યોતિષમાં ખુબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 21 સપ્ટેમ્બરે ચંદ્રમા શનિની મકર રાશિમાં પહોંચશે, તેની અસર ત્રણ રાશિના જીવન પર પડી શકે છે. આવો જાણીએ આ દરમિયાન કઈ રાશિઓ સતર્ક રહેવું પડશે.

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જ્યોતિષમાં ચંદ્રમાને મન, ભાવનાઓ અને માનસિક સ્થિતિનો કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. ચંદ્રમા આશરે અઢી દિવસમાં રાશિ બદલે છે, તેથી તેમના ગોચરની અસર પણ જલ્દી જોવા મળે છે. 21 સપ્ટેમ્બર 2026ના ચંદ્રમા મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શનિની રાશિમાં ચંદ્રમાનું આ ગોચર ત્રણ રાશિઓ માટે મુશ્કેલી વધારનાર સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન કામકાજમાં તણાવ, અચાનક ખર્ચ, માનસિક અશાંતિ અને વિરોધીઓ સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલી વધી શકે છે. જાણો આ દરમિયાન કઈ રાશિના જાતકોએ સતર્ક રહેવું પડશે.  

ચંદ્રમાનું ગોચર2/5

ચંદ્રમાનું ગોચર

આ સમયે ચંદ્રમા ધન રાશિમાં છે અને 21 સપ્ટેમ્બરે સવારે 11 કલાક 15 મિનિટ પર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મકર રાશિ શનિની રાશિ છે. ચંદ્રમા અહીં 23 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે 9 કલાક 57 મિનિટ સુધી રહેશે. ત્યારબાદ કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે.  

મિથુન રાશિ3/5

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના માટે મકર રાશિ આઠમાં ભાવમાં આવે છે. જ્યોતિષમાં આઠમા ભાવને અચાનક થનાર ફેરફાર, ગોપનીય મામલા અને અનિશ્ચિતતા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. તેવામાં આ દરમિયાન કામકાજમાં સાવધાની જરૂરી રહેશે. તમારી અંગત કે મહત્વપૂર્ણ વાતો કોઈને ન જણાવો. અચાનક ખર્ચ આવી શકે છે, તેથી પૈસાના મામલામાં સતર્ક રહો. ખાન-પાનને લઈને બેદરકારીથી બચો. માનસિક તણાવ ઓછો કરવા માટે ભગવાન શિવનું ધ્યાન અને 'ॐ નમઃ શિવાય' મંત્રનો જાપ કરી શકો છો.  

સિંહ રાશિ4/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ માટે મકર રાશિ છઠ્ઠા ભાવમાં આવે છે. આ ભાવ રોગ, ઋણ અને શત્રુઓ સંબંધિત માનવામાં આવે છે. તેથી આ દરમિયાન કાર્યક્ષેત્રમાં વિરોધીઓથી સાવધાન રહેવાની જરૂર પડી શકે છે. કોઈ વિવાદને વધારવાથી બચો અને તમારી જવાબદારી પર ધ્યાન આપો. સ્વાસ્થ્યના મામલામાં બેદરકાર ન રહો. નિયમિત દિનચર્યા અને સંતુલિત ખાન-પાન તમારા માટે સારૂ રહેશે.

કુંભ રાશિ5/5

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિ માટે મકર રાશિ 12મા ભાવમાં આવે છે. જ્યોતિષમાં 12મો ભાવ ખર્ચ, વિદેશ અને એકાંત સાથે જોડાયેલો છે. તેવામાં બિનજરૂરી ખર્ચ વધવાની સ્થિતિ ઉભી થઈ શકે છે. આ દરમિયાન બજેટનું ધ્યાન રાખો અને સમજ્યા વગર કોઈ મોટો આર્થિક નિર્ણય ન લો. માનસિક રૂપથી પરેશાન થવાની જગ્યાએ જરૂરી કામને પ્રાથમિકતા આપો.  

TAGS:
Chandrma gochar 2026

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