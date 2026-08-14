/15 ઓગસ્ટે ચંદ્ર કરશે કન્યા રાશિમાં ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકોના ભાગ્ય ખુલશે, મળશે મોટો આર્થિક લાભ!

ચંદ્રમા 15 ઓગસ્ટે સવારે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધની રાશિમાં ચંદ્રમાનું ગોચર ત્રણ રાશિના જાતકો માટે વિશેષ રહેવાનું છે. આ રાશિઓને નોકરી-વેપારમાં મોટો લાભ થઈ શકે છે.
ચંદ્રમા 15 ઓગસ્ટે સવારે સિંહ રાશિમાંથી નીકળી કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રમાનું આ ગોચર સવારે 9 કલાક 35 મિનિટ પર થશે. આ ગોચરને કારણે કેટલાક જાતકોને જીવનમાં શુભ પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ધન-ધાન્યમાં વૃદ્ધિનો યોગ બનશે અને સાથે પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ આવી શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
ચંદ્રમાનું આ ગોચર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં થશે. આ ભાવ સુખ અને માતાનો કારક માનવામાં આવે છે. શુભ ગ્રહ ચંદ્રમાનું આ ભાવમાં હોવું મિથુન રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિનો અવસર તમને પ્રાપ્ત થશે અને આર્થિક સ્થિતિ પણ સુધરી શકે છે. આ રાશિના કેટલાક લોકો પોતાનું વાહન કે જમીન-ઘર ખરીદી શકે છે. માતાની સાથે તમારો સંબંધ મજબૂત થશે. જે લોકો ઘરથી દૂર રહે છે તે અચાનક ઘરે જવાનો પ્લાન બનાવી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને શેરબજારમાંથી લાભ થઈ શકે છે.
ચંદ્રમાનું ગોચર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં થશે જે ધન અને કુટુંગનો કારક માનવામાં આવે છે. ચંદ્રમાની સ્થિતિને કારણે આવકના વધારાના સ્ત્રોત આ રાશિના જાતકોને મળી શકે છે. જે લોકો પૈતૃક કારોબાર કરે છે તેને લાભ મળવાનો યોગ છે. તમારી અટવાયેલી યોજનાઓ પૂરી થઈ શકે છે. બીજો ભાવ પાણીને કારક માનવામાં આવે છે, તેથી તમે તમારી વાતોથી સમાજમાં માન-સન્માન પ્રાપ્ત કરી શકો છો. પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા જોવા મળશે અને તમે કોઈ પારિવારિક સમારોહમાં સામેલ થઈ શકો છો.
ચંદ્રમાનું ગોચર તમારા અગિયારમાં ભાવ એટલે કે લાભ ભાવમાં થશે. આ ભાવમાં બેસી ચંદ્રમા તમારા આર્થિક અને કરિયર પક્ષ પર સકારાત્મક અસર કરી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં વરિષ્ઠો દ્વારા તમારા કામની પ્રસંશા થઈ શકે છે. કેટલાક લોકોને વધારાની જવાબદારી મળી શકે છે. આર્થિક રૂપથી પ્રગતિ કરી શકો છો અને બચતમાં વધારો થઈ શકે છે. આ રાશિના જે લોકો કારોબાર શરૂ કરવાનું વિચારે છે તેને કોઈ અનુભવી પાસેથી સારી સલાહ મળી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.