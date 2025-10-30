₹4610000000 નો ખર્ચ, પાટા પર દોડશે સોનાની ટ્રેન, ટિકિટના ભાવ જાણી ઉડી જશે હોશ
Most Expensive Train: સોનું 1.23 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. સોનાની કિંમત એટલી થઈ ગઈ છે કે લોકો ખરીદતા પહેલા સો વખત વિચારે છે, તે સમયમાં તમે સોનાથી બનેલી ટ્રેનમાં બેસી સફર કરી શકો છો.
Train made with Gold: ટ્રેન સફરનો ક્રેઝ શું હોય છે, તેનો અંદાજ તમે તે વાતથી લગાવી શકો છો કે લોકો એક ટિકિટ પર 3થી 5 લાખનો ખર્ચ કરી મુસાફરી કરવા આતૂર રહે છે. સફર પણ એવી ટ્રેનમાં જે સોનાથી બની છે. 22 કેરેટ સોનાથી બનેલી આ ટ્રેનમાં સફર કરવાનું સપનું લોકોનું હોય છે. પરંતુ તેનું ભાડું સાંભળી લોકોના હોસ ઉડી જાય છે. આ ટ્રેનની ખાસિયતનો અંદાજ તેનાથી લગાવી શકાય કે તે 22 કેરેટ સોનાથી બની છે.
સોનાથી બની છે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ટ્રેન
સોનું, જે ₹1.23 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામમાં વેચાઈ રહ્યું છે, તે એટલી હદે પહોંચી ગયું છે કે લોકો સોનાની બુટ્ટી ખરીદતા પહેલા બે વાર વિચારે છે. એવા યુગમાં જ્યારે તમે સંપૂર્ણપણે સોનાથી બનેલી ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી શકો છો, સાઉદી અરેબિયા તેની પ્રથમ લક્ઝરી ટ્રેન, "ડ્રીમ ઓફ ધ ડેઝર્ટ" શરૂ કરી રહ્યું છે, જે 2026 ના અંત સુધીમાં કાર્યરત થશે.
22 કેરેટ સોનાથી બની છે ટ્રેનની છત
રાજધાની રિયાદમાં આ સોનાની ટ્રેનની પ્રથમ ઝલક દેખાડવામાં આવી. ડ્રીમ ઓફ ધ ડેઝર્ટ (Dream of the Desert) ટ્રેનથી વધુ આલીશાન મહેલ લાગે છે. રિયાદથી લઈને અલ કુરૈયાત સુધી 1300 કિલોમીટરનું અંતર કાપનારી આ ટ્રેન વર્ષ 2026થી પાટા પર દોડશે.
કોણ બનાવી રહ્યું છે સોનાની ટ્રેન
સાઉદી અરબ રેલવે (Saudi Arabia Railways – SAR) અને ઇટલીની કંપની આર્સેલાને (Arsenale S.p.A.) મળીને આ ટ્રેનનું નિર્માણ કરી રહ્યાં છે. આ ટ્રેનને બનાવવા અને ચલાવવા પાછળ સૌથી મોટું કારણ છે વિઝન 2030. આ વિઝન હેઠળ સાઉદીની અર્થવ્યવસ્થાને તેલથી આગળ વધી ટૂરિઝ્મ અને સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર બનાવવાનું છે.
સોનાની ટ્રેનમાં શું ખાસ હશે?
આ ટ્રેન અત્યંત વૈભવી હશે. તેમાં 31 ખાનગી સ્યુટ અને બે પ્રેસિડેન્શિયલ સ્યુટ હશે. આખી ટ્રેનમાં એક સમયે ફક્ત 66 મુસાફરો મુસાફરી કરી શકશે. છત 22 કેરેટ સોનાથી બનેલી છે. તેનો આંતરિક ભાગ સાઉદી અરેબિયન સાંસ્કૃતિક વારસો અને મુરાનો કાચથી શણગારવામાં આવ્યો છે. અંદરના કોચમાં લાકડાની કોતરણી કરવામાં આવી છે.
ભારતીય ટ્રેનથી કેટલી અલગ
સાઉદી અરબની ડ્રેમ ઓફ ધ ડેઝર્ટ ટ્રેનમાં 14 કોચ હશે. ટ્રેનની સૂવર્ણ છત, ટાઇલ-ફ્રેન્ટેડ બાર, વેલ્વેટ બ્વેન્કેટ અને સાઉદી અરબની પરંપરાઓને દેખાડવામાં આવશે. ભારતીય ટ્રેનથી તુલના કરીએ તો જ્યાં ભારતીય ટ્રેનમાં એકવારમાં સાથે 800થી 1000 લોકો સફર કરી શકે છે, તો આ ટ્રેનમાં એકવારમાં માત્ર 66 લોકો સફર કરી શકે છે.
કેટલું હશે ભાડું
સ્વાભાવિક છે કે, ટ્રેનનું ભાડું ખાસ હશે. આ ટ્રેનની ટિકિટની કિંમત US$3,000 થી US$5,000 અથવા ₹250,000 થી ₹500,000 ની વચ્ચે હશે. આ ટ્રેનનો ખર્ચ આશરે ₹461 કરોડ (₹461 કરોડ) થશે. ભારતીય રેલ્વે માટે એક આખો કોચ બનાવવા માટે સોનાની છત પૂરતી છે.
