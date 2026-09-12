Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /આવી રહ્યું છે 44 વર્ષનું સૌથી શક્તિશાળી વાવાઝોડું; ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર સહિતના રાજ્યો પર સૌથી મોટો ખતરો! ISROનું રેડ એલર્ટ

આવી રહ્યું છે 44 વર્ષનું સૌથી શક્તિશાળી વાવાઝોડું; ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર સહિતના રાજ્યો પર સૌથી મોટો ખતરો! ISROનું રેડ એલર્ટ

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:30 PM IST

Gujarat and Maharashtra Strongest Cyclone Threat: વર્ષના અંતે ખાસ કરીને ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર વચ્ચે દેશમાં ૩ જેટલાં સાયક્લોન આવવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. 44 વર્ષના હવામાન ડેટાના વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ બાદ એ તારણ સામે આવ્યું છે કે આ વખતે વાવાઝોડાની વિનાશક ક્ષમતા 83 ટકા જેટલી વધુ હોઈ શકે છે, જેને પગલે ઈસરોએ પણ રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. બંગાળની ખાડીમાં વધુ હલચલ જોવા મળવાની શક્યતા છે, અને જો અરબ સાગરમાં કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય થશે તો ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર માટે મોટું જોખમ ઊભું થઈ શકે છે.

1/6

આગામી ત્રણ મહિના દરિયાકાંઠાના તમામ રાજ્યો માટે એક મોટો પડકાર બની રહેશે. જોકે, હજુ સુધી વાવાઝોડાની કોઈ ચોક્કસ તારીખ કે લેન્ડફોલ વિસ્તાર નક્કી થઈ શક્યા નથી, પરંતુ આ એડવાન્સ પૂર્વાનુમાનના આધારે સરકારી તંત્રને સમયસર બચાવ અને રાહતની આગોતરી તૈયારીઓ કરવા માટે પૂરતી તક મળી રહેશે. આ વખતે માત્ર વાવાઝોડાંની સંખ્યા જ નહીં, પરંતુ પવનની ઝડપ અને વાવાઝોડું કેટલા સમય સુધી ટકી રહેશે તેનો પણ અંદાજ લગાવાયો છે.

2/6

જાન્યુઆરીથી ઓગસ્ટ સુધી મળેલી માહિતીના આધારે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બરની 'પોસ્ટ મોન્સૂન સિઝન'માં વાવાઝોડું બનવાની શક્યતાઓ અને તેની સંભવિત તાકાત પર અસર કરતા વિવિધ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને આ તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાતી સિસ્ટમ ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુ સહિતના પૂર્વ કિનારાના વિસ્તારોને અસર કરી શકે છે, જ્યારે અરબ સાગરમાં બનતી મજબૂત સિસ્ટમ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ કાંઠાના અન્ય વિસ્તારો માટે જોખમ ઊભું કરી શકે છે. કોઈપણ ચોક્કસ વાવાઝોડાની અસર તેના માર્ગ અને તેની તીવ્રતા પર નિર્ભર કરે છે.

ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર વચ્ચે ૩ ભયાનક સાયક્લોનનો ખતરો3/6

ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર વચ્ચે ૩ ભયાનક સાયક્લોનનો ખતરો

ISRO દ્વારા વર્ષ 2026ના ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન દેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને ગંભીર ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. સેટેલાઇટ અને હવામાન ડેટાના આધારે બંગાળની ખાડી અને અરબ સાગરમાં ત્રણ શક્તિશાળી વાવાઝોડાં આવવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ વખતે વાવાઝોડાંની કુલ વિનાશક ક્ષમતા છેલ્લા 44 વર્ષની સરેરાશ કરતાં બમણી એટલે કે 83% વધુ રહેવાનું સચોટ અનુમાન છે. આગામી ત્રણ મહિનામાં દરિયાકાંઠાના રાજ્યો માટે ભારે પવન, અતિભારે વરસાદ અને ઊંચા મોજાંનો મોટો પડકાર ઉભો થઈ શકે છે.

44 વર્ષના ડેટાનું વિશ્લેષણ અને 83% વધુ વિનાશક ક્ષમતા4/6

44 વર્ષના ડેટાનું વિશ્લેષણ અને 83% વધુ વિનાશક ક્ષમતા

આ ચોક્કસ અનુમાન તૈયાર કરવા માટે 1982થી 2025 સુધીના આશરે 40થી વધુ વર્ષના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. ઇસરોના જણાવ્યા મુજબ, કોઈ પણ સાયક્લોનની તાકાતનો અંદાજ તેના PDI (Power Dissipation Index) પરથી લગાવવામાં આવે છે. ભૂતકાળમાં પિડીઆઇની સરેરાશ 7.15×10⁶ નોટ્સ ક્યુબ રહી હતી, જે 2026ના અંતમાં વધીને 13.06×10⁶ નોટ્સ ક્યુબ સુધી પહોંચવાનું અનુમાન છે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો, આ વખતે માત્ર વાવાઝોડાંની સંખ્યા જ નહીં, પરંતુ પવનની ઝડપ અને વાવાઝોડું કેટલા સમય સુધી ટકી રહેશે તે બંને દ્રષ્ટિએ આ સાયક્લોન અત્યંત વિનાશક સાબિત થઈ શકે છે.  

ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર સહિતના દરિયાકાંઠાના રાજ્યો પર મોટું જોખમ5/6

ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર સહિતના દરિયાકાંઠાના રાજ્યો પર મોટું જોખમ

વૈજ્ઞાનિક આંકડાઓ અનુસાર, બંગાળની ખાડી ચક્રવાતી પ્રવૃત્તિઓનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહી છે, જે ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુને અસર કરી શકે છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અરબ સાગરમાં પણ વાવાઝોડાની પ્રવૃત્તિઓમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે (જેમ કે 2018 અને 2019માં જોવા મળ્યું હતું). જો અરબ સાગરમાં આ સિસ્ટમ મજબૂત બને તો તે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના પશ્ચિમ કાંઠાના વિસ્તારો માટે સીધું જોખમ ઊભું કરી શકે છે.

આગોતરી તૈયારીઓ માટે વહીવટીતંત્રને મહત્ત્વનો સમય6/6

આગોતરી તૈયારીઓ માટે વહીવટીતંત્રને મહત્ત્વનો સમય

હાલમાં કોઈ એક ચોક્કસ વાવાઝોડાની તારીખ, રસ્તો કે લેન્ડફોલની ચોક્કસ જગ્યા નક્કી થઈ શકી નથી, પરંતુ આ પૂર્વ-અનુમાનથી સરકારી તંત્ર અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમોને સમયસર તૈયારી કરવાની મહત્ત્વની તક મળશે. અગાઉથી જ રાહત અને બચાવ ટીમોને સજ્જ રાખી શકાશે, માછીમારોને સમુદ્રમાં ન જવાની ચેતવણી આપી શકાશે અને જરૂર પડે તો કાંઠાળ વિસ્તારના લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની પૂર્વ તૈયારીઓ પણ ઝડપથી કરી શકાશે.  

TAGS:
ISRO Red Alert
cyclone
Strongest Cyclone
Strongest Cyclone Threat

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BRICSમાં ભારતની વધતી તાકાત! એક તસવીરે આપ્યો દુનિયાને મોટો મેસેજ
2
3
4
5