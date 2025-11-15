Unlucky Zodiac Sign in 2026 : 2026ની 5 સૌથી કમનસીબ રાશિઓ, નવું વર્ષ શરૂ થતા જ દુ:ખોના પહાડ તૂટી પડશે! મોટી ધનહાનિના યોગ
વર્ષ 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. રાશિફળ પણ આવવા લાગ્યા છે. બધા એ જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે તેમના માટે આવનારું વર્ષ કેવું રહેશે. પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એવી છે કે જેના માટે વર્ષ 2026 પડકારો લાવી શકે છે. જેની પાછળનું કારણ શનિ છે.
વર્ષ 2026માં અનેક મહત્વપૂર્ણ ગોચર થશે. પરંતુ ન્યાયના દેવતા શનિ ગ્રહ સમગ્ર વર્ષ મીન રાશિમાં રહેશે. 2025માં શનિએ ગોચર કર્યું હતું અને હવે અઢી વર્ષ બાદ વર્ષ 2027માં ગોચર કરશે. શનિના મીન રાશિમાં ગોચર બાદ 3 રાશિઓ પર સાડાસાતી અને 2 રાશિઓ પર ઢૈય્યા છે. જેના કારણે તેમણે ઘણા પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
શનિનો સાયો કરશે હેરાન પરેશાન
વર્ષ 2026માં શનિનો સાયો 5 રાશિઓ પર રહેશે. શનિની સાડાસાતી અને ઢૈય્યા આ રાશિવાળાને પરેશાન કરશે અને કષ્ટ આપી શકે છે. જો કે આવનારા વર્ષમાં શનિ ભલે રાશિ પરિવર્તન ન કરે પરંતુ નક્ષત્ર ગોચર કરશે અને ચાલમાં પણ ફેરફાર કરશે. જેનાથી આ લોકોના જીવનમાં ઉતાર ચડાવ આવતા રહેશે. જાણો આ 5 રાશિવાળા માટે કેવું રહેશે 2026નું વર્ષ.
મેષ રાશિ
વર્ષ 2026માં મેષ રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો પહેલો તબક્કો હશે. જેનાથી ચિંતાઓ, તણાવ, ડર સતાવશે. આર્થિક સમસ્યાઓ રહેશે. આવકમાં અડચણ આવી શકે છે. આથી ફાલતું ખર્ચા ન કરવા. દુશ્મનો હેરાન કરી શકે છે. કારણ વગર મુસાફરી કરવી પડી શકે. કામમાં વિલંબ થઈ શકે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો પર શનિની ઢૈય્યાનો સાયો રહેશે. તેનાથી કામમાં બાધાઓ આવશે. તણાવ અને ચિંતાઓથી પરેશાન રહેશો. આવક ઓછી અને ખર્ચ વધુ રહેશે. આ કારણસર આ સમય ખુબ સંઘર્ષમાં વીતશે. ધનહાનિના હોય બનશે. કરિયરમાં બેદરકારી ન વર્તવી. નહીં તો મોટી સમસ્યા થઈ શકે છે. અડધું વર્ષ પસાર થયા બાદ સ્થિતિ કઈક સારી થશે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકોને શનિની ઢૈય્યાની ખરાબ અસર પરેશાન કરી શકે છે. એમા પણ ધનુ રાશિ પર શનિનો લોઢાનો પાયો પણ હશે. જે તેમના ખર્ચા વધારશે. જેનાથી તણાવ વધશે. ધર્મ કર્મમાં રસ વધશે તેનાથી થોડી રાહત રહેશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો પર શનિની સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો છે. આ સમય આમ તો તમારા માટે બહુ ખરાબ નથી પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વાહનો જોઈને ચલાવો. તણાવ પરેશાન કરશે. સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર ચડાવ રહેશે. ઘરમાં કોઈ માંગલિક આયોજન થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો પર શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો હશે. જે સૌથી કષ્ટદાયક ગણાય છે. શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો આર્થિક તંગી, બીમારી, દુર્ઘટના, કરિયરમાં બાધાઓ લાવે છે. આ સમય દરમિયાન ખર્ચ વધશે. કામોમાં વિલંબ થઈ શકે છે. પોતાને સકારાત્મક રાખો અને મન ધાર્મિક કાર્યોમાં લગાવો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
