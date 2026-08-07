/સલમાન સહિત બોલીવુડ કલાકારોના એવા ફોટો જેને જોઈને હસવું આવશે, આ ફોટો માટે એક્ટર્સને પણ થતો હશે અફસોસ

Bollywood celebrity weird photoshoot: બોલીવુડ કલાકારો એડ માટે અને મેગેઝિન માટે ફોટોશૂટ કરાવતા હોય છે. હવે તો ફોટોશૂટ વિદેશોમાં થાય છે, સુંદર રીતે થાય છે પરંતુ એક સમયે બોલીવુડ કલાકારોના કેટલાક વિચિત્ર પોઝમાં ફોટોશૂટ થયા છે. આ ફોટો એવા છે જેને જોઈને તમને હસવું પણ આવશે અને લાગશે કે શું વિચારીને એક્ટર અને એક્ટર્સ આવા ફોટો માટે રાજી થયા હશે.
90 નો દાયકો એવો હતો જ્યારે મોટાભાગના કલાકારોના ફોટોશૂટ વિચિત્ર પોઝમાં થયા હોય. આ સમયના ફોટોશૂટ આજે પણ ચર્ચાનો વિષય છે. આ ફોટો જોઈને આપણને પણ પ્રશ્ન થાય કે આવા ફોટા શા માટે ક્લિક કર્યા હશે.
સૌથી પહેલા આવે છે સલમાન ખાન. સલમાન ખાન તેની સ્ટાઈલ માટે જાણીતો છે પણ તેનો આ જૂનો ફોટો ખૂબ જ વિચિત્ર છે. ડેનિમ શોર્ટ અને વ્હાઈટ ટાઈટ ટીશર્ટમાં સલમાન ખાન વિચિત્ર લાગે છે.
બીજા નંબર પર છે ગોવિંદા અને જૂહી ચાવલાનું આ ફોટોશૂટ. જ્યારે આ ફોટોશૂટ થયું ત્યારે પણ ખૂબ ચર્ચાઓ થઈ હતી. આ ફોટોશૂટમાં ગોવિંદા અને જૂહી ચાવલા ફોઈલ જેવા કપડામાં પોઝ આપી રહ્યા છે. આ તસવીરોમાં જૂહી કરતાં પણ વધારે વિચિત્ર ગોવિંદા લાગે છે.
રેખા અને કાજોલનું આ ફોટોશૂટ પણ ચર્ચાસ્પદ રહ્યું હતું. મેગેઝિન માટે કરેલા આ શૂટ માટે બંને અભિનેત્રીએ એક સ્વેટર પહેરી પોઝ કર્યા હતા.
90 ના દાયકામાં કરિશ્મા કપૂર અને અક્ષય ખન્નાએ એક મેગેઝિન માટે ફોટો શૂટ કરાવ્યું હતું. આ ફોટો પોઝ ખૂબ જ અનકંફર્ટેબલ લાહે છે. જ્યારે પણ આ ફોટો વાયરલ થાય છે ત્યારે મોટાભાગના લોકોનો પ્રશ્ન હોય છે ફોટો માટે આ કેવો પોઝ છે ?
સૌથી વિચિત્ર ફોટો છે શક્તિ કપૂરનો. અનેક ફિલ્મોમાં વિલનનું કામ કરનાર શક્તિ કપૂરે સોફા પર હિરોઈનની જેમ સુઈને ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું. તે સમયે ઘણા એક્ટર્સ બોલ્ડ શૂટ કરાવતા હતા જેમાંથી એક શક્તિ કપૂર પણ છે.