/Mouni Roy: હોઠ, નાક, ગાલ... મૌની રોયનું બધું જ બદલી ગયું, તસવીરોમાં જુઓ મૌની રોય પહેલા કેવી દેખાતી

Mouni Roy Look Change: ઈંડસ્ટ્રીમાં કામ કરવા માટે ઘણી અભિનેત્રીઓ સર્જરી, બોટોક્સ, ફિલર્સ કરાવતી હોય છે. આવી જ અભિનેત્રીઓમાંથી એક મૌની રોય પણ છે. મૌની રોયના લુકમાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે તેને જોઈને તો એવું જ લાગે કે તેણે પણ સુંદર દેખાવા માટે ઘણું બધું કરાવ્યું છે.
મૌની રોયના કરિયરની શરુઆત
મૌની રોયે જ્યારે ટીવીમાં કામની શરુઆત કરી હતી ત્યારના તેના લુકમાં અને અત્યારના તેના લુકમાં જમીન આસમાનનું અંતર છે. જ્યારે અચાનક મૌની રોયનો લુક બદલાયો હતો ત્યારે તે આ વાતને લઈને ટ્રોલ પણ થઈ હતી. જો કે સર્જરીની વાત મૌની રોયે નકારી હતી. પરંતુ તેના લુકમાં થયેલા ફેરફાર તો એવું જ કહે છે કે આ ટ્રાંસફોર્મેશન નેચરલ નથી.
ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થીની કૃષ્ણા તુલસી
મૌની રોય અભિનેત્રી બનવા મુંબઈ આવી અને તેણે સૌથી પહેલા અભિષેક બચ્ચનની ફિલ્મ રનમાં એક બેકગ્રાઉન્ડ ડાન્સર તરીકે કામ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેણે એક્ટિંગની શરુઆત એકતા કપૂરના શો ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થીમાં કૃષ્ણા તુલસીનું પાત્ર ભજવી કરી હતી. તે સમયે મૌની રોય આવી દેખાતી હતી.
મૌની રોયના હોઠ અને નાકમાં ફેરફાર
મૌની રોયનું ફિગર જ નહીં તેનો ફેસ પણ આટલા વર્ષોમાં વધારે શાર્પ થયો અને અને તેના હોઠ, ગાલ, નાક બધું જ પહેલા કરતાં અલગ છે. ક્યુંકી ટીવી શો સિવાય મૌની રોય કરિયરની શરુઆતમાં કસ્તૂરી, જુનૂન સહિતની સીરીયલો માં અને રિયાલિટી શોમાં પણ કામ કરી ચુકી છે.
મૌની રોયની ફિલ્મો
મૌની રોય નાગિન અને નાગિન 2 માં પણ જોવા મળી હતી. જો કે તેના સૌથી વધુ વખાણ દેવો કે દેવ મહાદેવ સીરીયલ માટે થયા હતા. ત્યારબાદ મૌની રોયે ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું શરુ કર્યું. મૌની રોયની ફિલ્મમાં હીરો હિટલર ઈન લવ, ગોલ્ડ અને બ્રહ્માંસ્ત્રનો સમાવેશ થાય છે.