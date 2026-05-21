/Mouni Roy: ડિવોર્સ પછી મૌની રોયનું પહેલું પબ્લિક અપીયરન્સ, Cannes 2026 ના રેડ કાર્પેટ પર દેખાડ્યો હોટ અવતાર

Mouni Roy Cannes 2026 Look: તાજેતરમાં જ ડિવોર્સનું એનાઉસમેન્ટ કરનાર અભિનેત્રી મૌની રોયે કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 ના રેડ કાર્પેટ પર પહેલું પબ્લીક અપીયરન્સ આપ્યું છે. કાન્સ 2026 ના રેડ કાર્પેટ પર મૌની રોયનો સૌથી હોટ અવતાર જોવા મળ્યો છે.
કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 ના રેડ કાર્પેટ પર મૌની રોયે પોતાની સુંદરતા અને ફેશનનો જલવો દેખાડ્યો છે. મૌની રોયની કાન્સ 2026 લુકની તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે. મૌની રોયનો લુક ગ્લેમરસ અને બોલ્ડ છે.
કાન્સ 2026 ના રેડ કાર્પેટ માટે મૌની રોયે કૈરોલિંસ કાઉચરના રનવે કલેકશનનું આઈવરી સ્ટ્રેપલેસ ડીપ નેક ગાઉન પહેર્યું હતું. બોડીકોન ગાઉનમાં કીમતી ક્રિસ્ટલ્સ જડેલા હતા. લો નેકલાઈનના ગાઉન સાથે મૌની રોયે હીરાનો નેકલેસ અને ડાયમન્ડ વોચ પહેરી હતી.
મૌની રોયે કેરી કરેલી સ્ટેટમેન્ટ જ્વેલરી પ્રખ્યાત બ્રાંડ ચોપાર્ડની છે. આ બ્રાંડનો મોંઘો ડાયમંડ નેકલેસ અને ડાયમંડ વોચ મૌની રોયે કેરી કરી છે.
મહત્વનું છે કે મૌની રોયએ પોતાનું પહેલું કાન્સ અપીયરન્સ પોતાના ડિવોર્સ પછી આપ્યું છે. થોડા દિવસો પહેલા જ સૂરજ નાંબિયાર અને મૌની રોયે પોતાના ડિવોર્સની વાત જાહેર કરી અને ત્યારબાદ મૌની રોય કાન્સ 2026 ના રેડ કાર્પેટ પર પહેલીવાર ઉતરી.