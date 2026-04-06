ગિલ, કોહલીથી લઈને ધોની સુધી, ક્યો ભારતીય ક્રિકેટર છે માંસાહારી કોણ શાકાહારી, જુઓ લિસ્ટ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં ઘણા એવા ખેલાડીઓ છે જે શાકાહારી છે તો ઘણા માંસાહારી ભોજનનું સેવન કરે છે. આ લિસ્ટમાં ઘણા દિગ્ગજ ક્રિકેટર પણ સામેલ છે. અહીં અમે તમને પાંચ ખેલાડી વિશે જણાવીશું.
Which Indian Cricketers Are Non-Vegetarians: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓની ફિટનેસ અને તેની ડાયટ હંમેશા ભારચીય ફેન્સ વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય રહી છે. મેદાન પર ચિત્તા જેવી સ્ફૂર્તિ દેખાડનાર ખેલાડી પોતાના ખાન-પાનની આદતો પર વધુ અનુશાસનનું પાલન કરે છે. ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં ખેલાડીઓની પસંદ અનુસાર શાકાહારી અને માંસાહારી બંને પ્રકારના ભોજનની વ્યવસ્થા થાય છે. તેવામાં આવો જાણીએ એમએસ ધોની, વિરાટ કોહલી, હાર્દિક પંડ્યા, રિષભ પંત અને શુભમન ગિલ જેવા ખેલાડીઓના ડાયટ વિશે.
એમએસ ધોની- માંસાહારી
ભારતનો સૌથી સફળ કેપ્ટન એમએસ ધોની ખાવાનો શોખીન છે. તે માંસાહારી છે. ધોનીને બટર ચિકન અને મટન કરી ખુબ પસંદ છે. પરંતુ તેણે પોતાની વધતી ઉંમરની સાથે ડાયટમાં ફળ અને જ્યુસની માત્રા વધારી દીધી છે.
વિરાટ કોહલી- વીગન
ટીમ ઈન્ડિયાનો દિગ્ગજ બેટર વિરાટ કોહલીએ પોતાના ડાયટમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ફેરફાર કર્યો છે. વિરાટ હવે સંપૂર્ણ રીતે વીગન ડાયટનું સેવન કરે છે. વર્ષ 2018મા આફ્રિકાના પ્રવાસ દરમિયાન તેને સર્વેઇકલ સ્પાઇનની સમસ્યા થઈ અને તેના શરીરમાં યુરિક એસિડ વધી ગયું હતું. ત્યારે ડોક્ટરની સલાહ પર તેણે માંસ અને ડેરી ઉત્પાદનથી બનેલા ભોજનનું સેવન છોડી દીધું છે.
શુભમન ગિલ- માંસાહારી
ભારતનો સ્ટાર બેટર શુભમન ગિલ પોતાની લીન બોડી માટે જાણીતો છે અને તે માંસાહારી ભોજનની શ્રેણીમાં આવે છે. ગિલને જાપાની ભોજન, ખાસ કરી સુશી અને ગ્રિલ્ડ ચિકન ખુબ પસંદ છે. તે પોતાના ડાયટમાં કાર્બ્સ અને પ્રોટીનનું સંતુલન બનાવી રાખે છે, જેથી મેદાન પર તેની ઉર્જા બની રહે.
હાર્દિક પંડ્યા- માંસાહારી
ભારતીય ટીમનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા પોતાના શરીરને ફિટ રાખવા માટે માંસાહારી ડાયટ લે છે. ઓલરાઉન્ડર હોવાને કારણે તેને બોલિંગ અને બેટિંગ બંને માટે વધારાની ઉર્જાની જરૂર હોય છે. તે પોતાના ડાયટમાં ચિકન, માછલી અને બાફેલા ઈંડાને મહત્વ આપે છે.
રિષભ પંત- માંસાહારી
ટીમ ઈન્ડિયાનો વિકેટકીપર રિષભ પંત માંસાહારી ડાયટનું સેવન કરે છે. પંતને ચિકન અને સીફૂડ ખુબ પસંદ છે. પરંતુ કાર દુર્ઘટના બાદ પોતાની રિકવરી દરમિયાન તેણે પોતાના ડાયટને વધુ કડક કર્યું છે. તેણે વજન ઘટાડવા અને સ્ફૂર્તિ વધારવા માટે ડાયટમાં લીન મીટ અને તાજા શાકભાજીનું સેવન વધારી દીધું છે.
