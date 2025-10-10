તે હિંદુ રાજા જેના મહેલમાં થયો હતો આ મુઘલ બાદશાહનો જન્મ, માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરમાં સંભાળી ગાદી, જાણો કેવું હતું શાસન
Mughal History: ભારતના ઈતિહાસમાં મુઘલ સામ્રાજ્યની કહાની ઘણા રંગોમાં લખવામાં આવી છે. કોઈએ તેને વિદેશી આક્રમણનો સમય કર્યો તો કોઈએ તેને ભારતીય ઈતિહાસનો સૂવર્ણ યુગ ગણાવ્યો. બાબરની તલવારથી શરૂ થયેલો આ સિલસિલો ઔરંગઝેબ સુધી ચાલ્યો. આ બાદશાહોમાં એક નામ એવું પણ હતું, જેણે ન માત્ર મુઘલ વંશને ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડ્યો, પરંતુ 13 વર્ષની ઉંમરે સત્તા હાસિલ કરી ઈતિહાસ રચી દીધો. તે હતો જલાલુદ્દીન મુહમ્મદ અકબર, જેને ઈતિહાસકાર 'અકબર-એ-આઝમ' કહે છે.
14 ફેબ્રુઆરી 1556નો દિવસ ભારતના ઈતિહાસમાં ખાસ બની ગયો, જ્યારે પંજાબના કલાનૌરમાં માત્ર 13 વર્ષનો અકબર મુઘલ બાદશાહ બની ગયો. આ તે સમય હતો જ્યારે મુઘલ સામ્રાજ્ય અસ્તિત્વના સંકટમાં હતું. હુમાયૂંના મોત બાદ ઉત્તરાધિકારને લઈને અસમંજસ હતી. પરંતુ બૈરમ ખાંની મદદથી અકબરને ગાદી પર બેસાડવામાં આવ્યો. ઈતિહાસકાર અબ્રાહમ અરાલી લખે છે- અકબરનું સામ્રાજ્ય તે સમયે દિલ્હી અને આગ્રા સુધી સીમિત હતું. ચારે તરફ દુશ્મન હતો, પરંતુ તેણે આ નાના સામ્રાજ્યને ભારતની સૌથી મોટી તાકાતના રૂપમાં બદલી નાખ્યું હતું.
અકબરનો જન્મ 15 ઓક્ટોબર, 1542 ના રોજ અમરકોટ (હવે પાકિસ્તાનમાં ઉમરકોટ) માં થયો હતો. આ તે સમય હતો જ્યારે તેના પિતા હુમાયુ શેર શાહ સુરી દ્વારા હાર્યા બાદ ભાગી રહ્યા હતા. હિન્દુ રાજા રાણા પ્રસાદે તેમને આશ્રય આપ્યો હતો. અકબરનો જન્મ આ મહેલમાં થયો હતો. ઇતિહાસકાર ઇરા મુખોટી તેમના પુસ્તક, અકબર: ધ ગ્રેટ મુઘલમાં લખે છે, "હુમાયુએ પોતાના પુત્રના જન્મ પર કસ્તુરીનું પેકેટ તોડી નાખ્યું અને કહ્યું, 'આ બાળકની ખ્યાતિ એક દિવસ આ કસ્તુરીની સુગંધની જેમ આખી દુનિયામાં ફેલાઈ જશે.'"
હુમાયૂંએ 1555મા ફરી દિલ્હી જીતી, પરંતુ આગામી વર્ષે 27 જાન્યુઆરી 1556ના સીઢીમાંથી પડી તેનું મોત થઈ ગયું. તે સમયે અકબર કાબુલમાં હતો. સેનાપતિ બૈરમ ખાંએ અકબરને કલાનૌર બોલાવી 14 ફેબ્રુઆરીએ બાદશાહ બનાવ્યો. ઈતિહાસકાર વિન્સેન્ટ સ્મિથ લખે છે 'બૈરમ ખાંએ ન માત્ર અકબરને ગાદી પર બેસાડ્યો, પરંતુ તેના માટે સામ્રાજ્ય બચાવવાની લડાઈ પણ લડી.' આ દરમિયાન હિંદુ રાજા હેમૂ મુગલ સત્તાને પડકાર આપી રહ્યો હતો.
અકબરના શાસનની પહેલી મોટી કસોટી પાણીપતનું બીજું યુદ્ધ (5 નવેમ્બર, 1556) હતું. હેમુએ દિલ્હી કબજે કર્યું હતું અને 50,000 સૈનિકો સાથે મુઘલો સામે લડ્યા હતા. બૈરામ ખાને અકબર વતી કમાન્ડ કરી હતી. અકબરનામામાં જણાવાયું છે કે, "જ્યારે હેમુની સેના જીતી રહી હતી, ત્યારે એક તીર તેની આંખમાં વાગ્યું અને તેની સેના વિખેરાઈ ગઈ." આ વિજયથી ૧૩ વર્ષના અકબર દિલ્હી અને આગ્રાના સમ્રાટ બન્યા.
શરૂઆતી ચાર વર્ષ સુધી અકબરના નામ પર શાસન બૈરમ ખાંએ કર્યું. પરંતુ 1560માં 18 વર્ષની ઉંમરમાં અકબરે ખુદ સત્તા સંભાળી. તેણે બૈરમ ખાંને વિદાય આપી અને મહમ અનગા તથા આદમ ખાં જેવા દરબારીઓને નજરઅંદાજ કર્યાં. ત્યારબાદ તેણે સામ્રાજ્યને ગુજરાત, બંગાળ, કાશ્મીર અને દક્ષિણ સુધી ફેલાવ્યું. ઈતિહાસકાર ઇરફાન હબીબ લખે છે- અકબરે સુલહ-એ-કુલ એટલે કે બધા ધર્મોની સાથે શાંતિની નીતિ અપનાવી અને જજિયા કર ખતમ કર્યો.
અકબર માત્ર વિજેતા જ નહોતા પણ કલા, સંગીત અને ધર્મનિરપેક્ષતાનું પ્રતીક પણ હતા. તેમણે ફતેહપુર સીકરીમાં ઇબાદત ખાનાનું નિર્માણ કરાવ્યું, જ્યાં દરેક ધર્મના વિદ્વાનો ચર્ચા કરતા હતા. તેમણે દિન-એ-ઇલાહીની વિભાવના રજૂ કરી, જેમાં બધા ધર્મોમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મોનો સમાવેશ થતો હતો. અકબરના દરબારમાં નવ રત્નો હતા. બીરબલ, તાનસેન અને માનસિંહ તેમાંના મુખ્ય હતા. 27 ઓક્ટોબર, 1605 ના રોજ આગ્રામાં તેમનું અવસાન થયું. ઇતિહાસકાર સ્મિથ લખે છે, "અકબરના મૃત્યુ સાથે, ભારતે એક શાસક ગુમાવ્યો જેણે ધર્મ અને જાતિના અવરોધો તોડી નાખ્યા." નોટઃ મુઘલ બાદશાહ અકબર સાથે જોડાયેલી આ જાણકારી વિવિધ ઈતિહાસકારો અને ઈતિહાસના પુસ્તકના હવાલાથી લખવામાં આવી છે. ઝી 24 કલાક કોઈપણ તથ્યની સત્યતાની પુષ્ટિ કરતું નથી.
