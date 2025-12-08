અંબાણીનું આલીશાન ઘર અંદરથી આવું દેખાય છે, આજે એન્ટીલિયાનો એક-એક ખૂણો જોઈ લો
મુકેશ અંબાણીના ઘરની અંદરની તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે. તેનો સુંદર નજારો જોઈ દરેકનું મન મોહી જશે.
કેવું છે અંબાણીનું ઘર
ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીનું ઘર એન્ટીલિયા સતત ચર્ચામાં રહે છે. હાલમાં તેમના ઘરની અંદરની લક્ઝરી તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે.
કાર ગેરેજ
કહેવામાં આવી રહ્યું છે એન્ટીલિયા 27 માળની બિલ્ડિંગ છે. તેમાં 168 કાર ગેરેજ છે
મોટી સંખ્યામાં સ્ટાફ
એન્ટીલિયાની જાળવણી માટે 600 ફુલ ટાઇમ સ્ટાફ છે. ઘરમાં આ સ્ટાફ દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખે છે
હાઈ સ્પીડ એલિવેટર
કહેવામાં આવે ચે કે આ આલીશાન ઘરમાં 9 હાઈ સ્પીડ એલિવેટર લાગ્યા છે.
ગજબનું હેલીપેડ
ઘરમાં સીધુ હેલીકોપ્ટર ઉતારવા માટે ત્રણ હેલીપેડ બનાવવામાં આવ્યા છે, જે શાનદાર લાગે છે.
સ્વીમિંગ પૂલ
વાયરલ તસવીરોમાં બધાનું ધ્યાન ખેંચનાર સ્વીમિંગ પૂલ બનાવવામાં આવ્યો છે, જે ખરેખર આકર્ષક છે.
પ્રાઇવેટ થિએટર
અંબાણીના ઘર એન્ટીલિયામાં ફિલ્મ જોવા માટે એક પ્રાઇવેટ થિએટર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે.
ઘરમાં મંદિર
આ આલીશાન ઘરમાં પૂજા માટે મંદિર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. તસવીરોમાં ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધાજીની મૂર્તિ જોવા મળી રહી છે.
સ્નો ફોલ
ગરમી દરમિયાન બર્ફવર્ષાના આનંદ માટે સ્નો રૂમ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે.
સ્પા પણ ઉપલબ્ધ
તમામ સુવિધાઓ વચ્ચે ઘરમાં રિલેક્સ થવા માટે સ્પાનું નિર્માણ પણ કરાવવામાં આવ્યું છે.
ગજબનો બોલરૂમ
કોઈ કાર્યક્રમના આયોજન માટે ઘરમાં બોલરૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. અહીં પર પાર્ટી થાય છે.
ટેરેસ ગાર્ડન
તેમાં શાનદાર ટેરેસ ગાર્ડન પણ જોવા મળે છે. તેની સુંદરતા બધાનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે.
જિમ
ઘરમાં એક્સરસાઇઝ કરવા માટે પ્રાઇવેટ જિમની સુવિધા છે. જેમાં કસરત કરવાના દરેક સાધનો હાજર છે. (Photos: luxury)
