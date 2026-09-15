/Multibagger Stock: 2 રૂપિયાનો શેર 285 રૂપિયા પર પહોંચ્યો, 5 વર્ષમાં જ ₹1 લાખના બનાવી દીધા ₹1.20 કરોડ!

Multibagger Share : શેર બજારમાં રોકાણ કરનાર રોકાણકારોને લોન્ગ ટર્મમાં માલામાલ કરનાર મલ્ટીબેગર સ્ટોકના લિસ્ટમાં ક્યૂપિડ શેરનું નામ સામેલ થઈ ગયું છે. આ સ્ટોકે પાંચ વર્ષમાં રોકાણકારોને કરોડપતિ બનાવી દીધા છે.
શેર બજારમાં કેટલાક એવા શેર હોય છે, જે લાંબા સમયગાળામાં રોકાણકારોનું ભાગ્ય બદલી નાખે છે. પરંતુ આવા શેરની ઓળખ કરવી સરળ હોતી નથી. તે માટે ધૈર્ય બનાવી રાખવું પડે છે અને યોગ્ય રિસર્ચ કરવું પડે છે. આ બંને ગુણોના ફળનું ઉદાહરણ છે ક્યૂપિડ શેર (Cupid). આ શેરમાં 5 વર્ષ પહેલા પૈસા લગાવનાર રોકાણકારો હવે માલામાલ થઈ ગયા છે. આ મલ્ટીબેગર સ્ટોકે પૈસાનો એવો વરસાદ કર્યો છે, જેમાં એક લાખ રૂપિયા લગાવનાર પણ કરોડપતિ બની ગયા છે. પાંચ વર્ષ પહેલા એક પેની સ્ટોકની ઓળખ રાખનાર ક્યૂપિડ શેરનો ભાવ આજે 284.65 રૂપિયા થઈ ગયો છે. આજે 15 સપ્ટેમ્બરે શેરમાં 4 ટકાની તેજી આવી છે.
રોકાણકારોને સારૂ રિટર્ન આપ્યું છે. શેરમાં જોરદાર તેજી પાછળ કંપનીના મજબૂત ફન્ડામેન્ટલ અને નાણાકીય પ્રદર્શન છે. નાણાકીય વર્ષ 2026-2027ના પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1) માં કંપનીનો કંસોલિડેટેડ પ્રોફિટ વાર્ષિક આધાર પર ડબલ થઈ 44 કરોડ પર પહોંચી ગયો, જે પાછલા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં 15 કરોડ હતો. ઓપરેશનથી મળનાર રેવેન્યુ 159 ટકા વધી 155 ટકા થયું. EBITDA એ 265 ટકાની શાનદાર છલાંગ લગાવી છે.
ક્યૂપિડના લોન્ગ ટર્મ ચાર્ટ પર નજર કરીએ તો તેણે રિટર્નના તમામ જૂના રેકોર્ડ ધ્વસ્ત કર્યાં છે. પાંચ વર્ષના ગાળામાં આ શેરમાં આશરે 11,956% ની તેજી આવી છે. 17 સપ્ટેમ્બર 2021ના આ શેરની કિંમત માત્ર 2.30 રૂપિયા હતી, જે આજે વધી 285 રૂપિયા નજીક પહોંચી ગઈ છે. જો કોઈ રોકાણકારે પાંચ વર્ષ પહેલાં તેમાં 1 લાખ રૂપિયા લગાવ્યા હોત તો આજે તેની વેલ્યુ આશરે 1.20 કરોડ થઈ ગઈ હોત.
ક્યૂપિડ સ્ટોકે ત્રણ વર્ષમાં 6623 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. ત્રણ વર્ષ પહેલા આ મલ્ટીબેગર શેરમાં લગાવવામાં આવેલા 1 લાખ રૂપિયા હવે 67 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા છે. માત્ર એક વર્ષ પહેલા જે રોકાણકારોએ તેના પર દાવ લગાવ્યો હતો તેના 1 લાખ વધીને આશરે 7 લાખ થઈ ગયા છે. 2026મા અત્યાર સુધી શેરની કિંમતમાં 166 ટકાનો વધારો થયો છે. એટલે કે જાન્યુઆરી 2026ની શરૂઆતમાં લગાવવામાં આવેલા 1 લાખ વધીને 2.6 લાખ થઈ ગયા છે.
કંપની પોતાના ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં જબરદસ્ત વિસ્તાર કરી રહી છે. હેલ્થકેર સેગમેન્ટની સાથે-સાથે ઘરેલું હેલ્થકેર અને એફએમસીજી કારોબારને ગતિ મળી છે. ક્યુપિડે પોતાના એક્સપોર્ટ પોર્ટફોલિયોમાં ઓછામાં ઓછા 10 ટકા સુધી કિંમત વધારી છે, જેનાથી માર્જિન અને રિયલાઇઝેશનમાં સુધાર થયો છે. કંપની મેનેજમેન્ટે આખા વર્ષના નાણાકીય અનુમાનને અપગ્રેડ કર્યાં છે. ક્યૂપિડને હવે નાણાકીય વર્ષ 2026-2027 દરમિયાન 725થી 750 કરોડના કુલ રેવેન્યુ અને 210થી 225 કરોડના શુદ્ધ લાભની આશા છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરપોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે, આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે, તેથી તમારા એડવાઇઝરની સલાહ લેવી.