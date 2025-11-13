ગુજરાતમાં અહી દોડશે પહેલી બુલેટ ટ્રેન, ડાયમંડ થીમના સ્ટેશનના એરિયલ વ્યૂ જોઈને વિશ્વાસ નહિ આવે
Bullet Train In Gujarat : સુરતમાં ડાયમંડ થીમ પર બનેલા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનો આકાશી નજારો સામે આવ્યો છે. બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનના આકાશી દ્રશ્યો જોઈને ભલભલા ચોંકી જશે. 15 મીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મુલકાત લેશે. પ્રથમ બુલેટ ટ્રેનને સુરત-બીલીમોરા વચ્ચે દોડાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.
અમદાવાદ મુંબઈ હાઈસ્પીડ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ
PM નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન સુરત અને બીલીમોરા વચ્ચે દોડાવવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે આગામી તા.15મીના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લેવાના છે.
પીએમ મોદી અંત્રોલી સ્ટેશનની મુલાકાત કરવાના છે. ત્યારે 15 નવેમ્બરે પીએમ મોદી મુલાકાત લઈ નિરીક્ષણ કરશે. પીએમ મોદીના આગમનને લઈ અધિક જિલ્લા કલેક્ટરે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. અંત્રોલી સ્ટેશન વિસ્તારમાં "નો ડ્રોન ફ્લાય ઝોન જાહેર કર્યો છે. આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર શિક્ષાને પાત્ર હશે.
અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે હાઈસ્પીડ બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. કારણ કે, સુરત-બીલીમોરા વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન દોડાવવાની તૈયારી થઈ રહી છે. અંત્રોલીથી માત્ર 10 મિનિટમાં સુરત રેલ્વે સ્ટેશન પહોંચી શકાશે. વડાપ્રધાનનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ અમદાવાદ- મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન છે. અમદાવાદ અને મુંબઇ વચ્ચે હાઈસ્પીડ રેલવે કોરિડોર તૈયાર થશે. હાલ સુરતથી બીલીમોરા વચ્ચેનો રૂટ શરૂ કરવા તૈયારી ચાલી રહી છે. જ્યાં અંત્રોલી સ્ટેશન ખાતે પીએમ મોદી સ્ટેશનનું નિરીક્ષણ કરશે.
ડાયમંડ થીમના સ્ટેશનની વિશેષતા
મુસાફરોના આરામને વિચારીને ડિઝાઈન કરાયું
બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન સાથે સુરતમાં વિકાસ અને કનેક્ટિવિટીમાં મોટો વધારો થવાનો છે. મુસાફરોના આરામ અને સુવિધા પર ભાર મૂકીને સ્ટેશનને વિચારપૂર્વક ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. આરામદાયક આંતરિક ભાગ, સ્કાયલાઇટ દ્વારા કુદરતી લાઇટિંગ અને સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ પ્લેટફોર્મ શાંત અને સુખદ મુસાફરી અનુભવ સુનિશ્ચિત કરશે.
