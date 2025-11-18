ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મુંબઈના આ પાંચ વિસ્તારોનું નસીબ ચમક્યું, રાતોરાત બન્યા પ્રોપર્ટી માર્કેટના હોટસ્પોટ

Mumbai Real Estate: દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં ત્રણ વિસ્તારો સૌથી મોટા રિયલ એસ્ટેટ હોટસ્પોટ તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. આ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રિનિટીને કારણે છે: અટલ સેતુ, કોસ્ટલ રોડ અને નવી મુંબઈ એરપોર્ટ. જાણો કે તે કયા વિસ્તારો છે.
 

Updated:Nov 18, 2025, 03:15 PM IST

મુંબઈનો હિસ્સો 42%

દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં રોકાણનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે. 2025 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં મુંબઈ કુલ ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ રોકાણના 42% હિસ્સો ધરાવતું હતું.

શહેરના ટ્રિનિટી સાથે જોડાણ

ઈન્ડિયા કેપિટલ માર્કેટ્સ Q3 2025 ના અહેવાલ મુજબ, રોકાણ શહેરના ત્રિપુટી સાથે સીધું જોડાયેલું છે: અટલ સેતુ (MTHL), કોસ્ટલ રોડ અને નવી મુંબઈ એરપોર્ટ.  

નવા સૂક્ષ્મ બજારો અનલોક થયા

રિપોર્ટ મુજબ, આ ત્રણ માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સ મુંબઈમાં નવા રોકાણ કોરિડોર અને સૂક્ષ્મ બજારો ખોલી રહ્યા છે.

પનવેલ

નવી મુંબઈમાં સ્થિત, પનવેલ નવા એરપોર્ટ અને અટલ સેતુ બંનેની નજીક હોવાનો લાભ મેળવે છે. અટલ સેતુ અને નવા એરપોર્ટની નજીક હોવાને કારણે ઉલ્વે ઝડપથી ઉભરતું માઇક્રોમાર્કેટ પણ છે.

દ્રોણગીરી, વરલી

અટલ સેતુ અને નવા એરપોર્ટની નજીક હોવાને કારણે દ્ર્રોણગીરી પણ રોકાણકારોના રડાર પર છે. વધુમાં, કોસ્ટલ રોડે વરલીની કનેક્ટિવિટીમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે.  

પનવેલ

કોસ્ટલ રોડને કારણે, વરલી અને લોઅર પારેમાં ઓફિસો જેવી વાણિજ્યિક વસાહતો નોંધપાત્ર રોકાણકારોને આકર્ષી રહી છે.

