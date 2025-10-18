દુનિયાની અનોખી જનજાતિ, જ્યાં મહિલાઓના 'આ ખાસ અંગ'ને જોઈને આપવામાં આવે છે દહેજ
Masai tribe: દુનિયામાં ઘણી જનજાતિઓ પોતાની અનોખી પરંપરા અને માન્યતાઓ માટે જાણીતી છે. આવી એક જનજાતિ છે, જ્યાં મહિલાઓની સુંદરતાનો માપદંડ અલગ છે. અહીં મહિલાઓની શારીરિક બનાવતના એક ખાસ અંગને જોઈને લગ્ન સમયે દહેજ આપવામાં આવે છે.
આ જનજાતિમાં મહિલાઓની સુંદરતા તેના હોંઠોની પ્લેટથી નક્કી કરવામાં આવે છે. અહીં પરંપરા છે કે યુવતીઓના હોઠમાં માટી કે લાકડીની મોટી પ્લેટ નાખવામાં આવે છે. આ તેના માટે સુંદરતા, આત્મ-સન્માન અને સામાજિક ઓળખનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
આ પરંપરા ઇથિયોપિયાની ઓમો ઘાટીમાં રહેનાર મુર્સી જનજાતિ (Mursi Tribe) માં જોવા મળે છે. આ જનજાતિ પોતાની અલગ જીવનશૈલી, પરિધાન અને પરંપરાઓને કારણે દુનિયાભરના રિસર્ચરો અને પર્યટકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનેલું છે.
આ પરંપરાનું સૌથી ચોંકાવનારૂ પાસું પણ છે કે લગ્નના સમયે દહેજ આ પ્લેટના આકારથી નક્કી કરવામાં આવે છે, ેટલે કે યુવતીના હોંઠમાં લાગેલી પ્લેટ જેટલી મોટી હશે, તેનું દહેજ એટલું વધારે હશે.
મુર્સી જાતિમાં, દહેજ સામાન્ય રીતે પશુઓના રૂપમાં આપવામાં આવે છે. મોટી પ્લેટ ધરાવતી સ્ત્રીઓને વધુ સંખ્યામાં પશુઓ મળે છે, જ્યારે નાની પ્લેટ ધરાવતી સ્ત્રીઓને ઓછા મળે છે. આને આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિનું માપ માનવામાં આવે છે.
મુર્સી જનજાતિની આ પરંપરા દુનિયાભરમાં ચર્ચાનો વિષય રહે છે. ભલે આધુનિકતાનો પ્રભાવ વધ્યો હોય, પરંતુ આ જનજાતિએ હજુ પણ પોતાની પ્રાચીન માન્યતા અને પરંપરાને જાળવી રાખી છે, જે તેને બાકી દુનિયાથી અલગ બનાવે છે.
