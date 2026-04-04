OTT પર જુઓ આ 5 ફિલ્મ, ડોગનો પ્રેમ જોઈ ઈમોશનલ થઈ જશો, ફિલ્મ જોતાં જોતાં એકવાર તો રડવું આવશે જ
Must Watch Dog Love Films: કુતરા પોતાના માલિકને કેટલો પ્રેમ કરે છે, તેના પ્રત્યે કેટલી વફાદારી રાખે છે તે દર્શાવતી 5 ફિલ્મો વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ 5 ફિલ્મોની સ્ટોરી એવી છે જે તમને ઈમોશનલ કરી દેશે. ફિલ્મમાં સુંદર રીતે માણસ અને કુતરા વચ્ચેના સંબંધને દેખાડવામાં આવ્યો છે.
એક ફિલ્મ તો સત્ય ઘટના પર આધારિત
જે લોકો ડોગ લવર છે તેમણે તો આ ફિલ્મો જોવી જ જોઈએ. અને જે લોકો ડોગ લવર નથી તેઓ ફિલ્મ જોયા પછી કુતરાને પ્રેમ કરતાં થઈ જશે. આ ફિલ્મમાંથી એક ફિલ્મ તો સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. જેને જોઈને તમે રડ્યા વિના નહીં રહી શકો. આ ફિલ્મ તમારી આંખ ભીની કરી જ દેશે.
Benji
બેંજી ફિલ્મ એક એવા કુતરાની સ્ટોરી છે જેની મિત્રતા 2 ભાઈ-બહેન સાથે થઈ જાય છે. બાળકો અને કુતરા વચ્ચે એવો સંબંધ બંધાઈ જાય છે કે જ્યારે ભાઈ-બહેનનો જીવ જોખમમાં મુકાય છે ત્યારે કુતરો બહાદુરીથી તેમનો જીવ બચાવે છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ છે.
A Dog's purpose
આ ફિલ્મ એક ઉપન્યાસ પર આધારિત છે. ફિલ્મની સ્ટોરી દિલમાં ઉતરી જાય એવી છે. જ્યારે એક કુતરો પોતાના માલિકના પ્રેમ સાથે જોડાઈ જાય છે તો દરેક જન્મમાં કોઈપણ રીતે પોતાના માલિક સુધી પહોંચી જાય છે. આ વાતને ફિલ્મમાં અદ્ભુત રીતે દર્શાવવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોઈ શકાય છે.
Marley and me
એક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. જેમાં એક દંપતિ ડોગ અડોપ્ટ કરે છે જેનું નામ માર્લી હોય છે અને માર્લી તોફાની કુતરો હોય છે. તેમ છતાં તેના માલિક અને તેની વચ્ચે જે સંબંધ હોય છે તે જોવા જેવું છે. આ ફિલ્મ તમે નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો.
777 Charlie
777 ચાર્લી ફિલ્મ મૂળ કન્નડ ભાષાની ફિલ્મ છે. ફિલ્મની સ્ટોરી એક કઠોર વ્યક્તિ અને તેને અચાનક મળેલા ડોગ આસપાસ ફરે છે. જે વ્યક્તિને માણસ પણ ગમતા નથી તે વ્યક્તિની લાઈફ ડોગ પ્રેમ અને લાગણીથી ભરી દે છે. આ ફિલ્મનો ક્લાયમેક્સ તમને રડાવી દેશે. આ ફિલ્મ પ્રાઈમ વીડિયો પર ઉપલબ્ધ છે.
Hachi a Dog's Tale
હાચી અ ડોગ્સ ટેલ ફિલ્મ હાચી નામના કુતરાની સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ છે. ડોગ પર બનેલી આ સૌથી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ છે. જો તમારા ઘરમાં ડોગ હશે તો આ ફિલ્મ જોયા પછી તમે તેને ગળી લગાડીને રડી પડશો. ફિલ્મમાં હાચીનો માલિક જે પ્રોફેસર હોય છે તે મૃત્યુ પામે છે પછી પણ હાચી તેના છેલ્લા શ્વાસ સુધી રેલ્વે સ્ટેશન પર રોજ તેની રાહ જોવા બેસે છે. આ એક અદભુત ફિલ્મ છે જે દર્શાવે છે કે ડોગ માટે તેના માલિક કેટલા મહત્વના હોય છે. એમેઝોન પ્રાઈમ પર આ ફિલ્મ જોઈ શકશો.
Trending Photos