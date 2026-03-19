OTT Must Watch: નેટફ્લિક્સ પર જોવા જેવી 5 બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટ્રી, રિયલ ક્રાઈમ સીન જોઈ રુંવાડા ઊભા થઈ જશે
Documentaries Based On Real Crime Story: જો તમને ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ જોવી ગમે છે તો એકવાર ભારતમાં બનેલી ક્રાઈમની સત્ય ઘટના પર બનેલી આ ડોક્યુમેન્ટ્રી તમારે જોવી જોઈએ. ભારતમાં જ્યારે આ ક્રાઈમ થયા હતા ત્યારે દેશભરમાં તેની ચર્ચાઓ થઈ હતી. ક્રાઈમની આ ઘટનાઓમાં તપાસ કેવી રીતે થઈ તેનો રિયલ ઘટનાક્રમ આ ડોક્યુમેન્ટ્રીમાં જોવા મળશે.
નેટફ્લિક્સ ડોક્યુમેન્ટ્રી
આજે જે 5 ડોક્યુમેન્ટ્રી વિશે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છે તે ઘટના રિયલમાં બની હતી. આ ડોક્યુમેન્ટ્રી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે. આ સીરીઝ જોઈ તમારા રુંવાડા પણ ઊભા થઈ જશે.
મુંબઈ માફિયા
મુંબઈ, માફિયા, અંડરવર્લ્ડ વિશે જાણવામાં રસ છે તો નેટફ્લિક્સની મુંબઈ માફિયા ડોક્યુમેન્ટ્રી આજે જ જોવાનું શરુ કરી દો. 90 ના દાયકામાં મુંબઈ પર અંડરવર્લ્ડનો કબજો હતો. આ ડોક્યુમેન્ટ્રી તે સમયની સ્ટોરી દર્શાવે છે. મુંબઈના માફિયા કનેકશનને આ ડોક્યુમેન્ટ્રીમાં બખૂબી દેખાડવામાં આવ્યું છે.
હંટ ફોર વીરપ્પન
ડાકુ વીરપ્પન વિશે તો તમે પણ સાંભળ્યું હશે પરંતુ આ વીરપ્પનને પોલીસે કેવી રીતે પકડ્યો. તેની રિયલ સ્ટોરી હંટ ફોર વીરપ્પન વેબ સીરીઝમાં દેખાડવામાં આવી છે. આ વેબ સીરીઝના 4 એપિસોડ છે.
મર્ડર ઈન કોર્ટ રુમ
ઈંડિયન પ્રીડેટર મર્ડર ઈન કોર્ટ રુમ મહારાષ્ટ્રના નાગપુરના કુખ્યાત ગુંડા અક્કૂ યાદવના લિંચિંગ પર બનેલી ડોક્યુમેન્ટ્રી છે. નાગપુરના ભરત કાલીચરણ યાવદ ઉર્ફ અક્કૂ યાદવે 40 થી વધુ મહિલાઓના રેપ કર્યા હતા. આ મહિલાઓએ મળી અક્કૂ યાદવને કોર્ટરુમમાં ક્રુરતાપૂર્વક મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો. આ સીરીઝ પણ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે.
ધ બુચર ઓફ દિલ્હી
ઈંડિયન પ્રીડેટર ધ બુચર ઓફ દિલ્હી ચંદ્રકાંત ઝા નામના સીરિયસ કિલર પર આધારિત રિયલ ડોક્યુમેન્ટ્રી છે. વર્ષ 2006-07 માં દિલ્હીમાં તેણે અનેક લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા. આ ડોક્યુમેન્ટ્રીમાં રિયલ ક્રાઈમ, રિયલ ક્રિમિનલને પણ દેખાડવામાં આવ્યો છે.
હાઉસ ઓફ સીક્રેટ્સ- ધ બુરારી ડેથ
દિલ્હીમાં બનેલી બુરારી હત્યાકાંડની ઘટનાથી આખો દેશ હચમચી ગયો હતો. આ ઘટના પર આધારિત ડ્રોક્યુમેન્ટ્રી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો. જેમાં ક્રાઈમસીનની તપાસ કરનાર અધિકારીઓએ ઘટના વિશે વર્ણન કર્યા છે. ડોક્યુમેન્ટ્રીમાં જોવા મળશે કે ઘરમાં 11 મોત થયા તેની તપાસ કેવી રીતે થઈ હતી.
Trending Photos