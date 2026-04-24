Bollywood films: બોલીવુડની 4 અંડર રેટેડ ફિલ્મો, આ ફિલ્મો જોઈ પ્રેરણા પણ મળશે અને પરિવાર પ્રત્યે પ્રેમ પણ વધી જશે

Must Watch inspiring Bollywood films: વેકેશન શરુ થઈ ગયા છે અને આ સમયમાં જો તમારે બાળકો સાથે બેસીને સારી ફેમેલી ફિલ્મો જોવી છે તો ચાલો તમને 4 બેસ્ટ ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મો પરિવાર સાથે બેસીને જોવા માટે પરફેક્ટ છે. 
 

Updated:Apr 24, 2026, 03:27 PM IST

4 અંડર રેટેડ ફિલ્મો

1/6
image

પરિવાર સાથે બેસીને જોઈ શકાય તેવી અને કંઈક ખાસ મેસેજ આપતી ફિલ્મો જોવી હોય તો આ 4 ફિલ્મો બેસ્ટ છે. આ ફિલ્મ જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપે છે, પરિવારનું મહત્વ સમજાવે છે. આ ફિલ્મો તમને હસાવશે, ઈમોશનલ કરશે અને પરિવારની વધુ નજીક લઈ આવશે.  

દિલ ધડકને દો

2/6
image

દિલ ધડકને દો ફિલ્મ વર્ષ 2015 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં અનિલ કપૂર, શેફાલી શાહ, રણવીર સિંહ, અનુષ્કા શર્મા, પ્રિયંકા ચોપડા, ફરહાન અખ્તર મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મ પારિવારિક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. ઝોયા અખ્તરની આ ફિલ્મ તમને એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોવા મળશે.   

પીકૂ

3/6
image

દીપિકા પાદુકોણ, અમિતાભ બચ્ચન, ઈરફાન ખાનની આ બેસ્ટ ફિલ્મ છે. વર્ષ 2015 માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ પીકૂ કોમેડી ફેમેલી ડ્રામા ફિલ્મ છે. ફિલ્મનું નિર્દેશન શૂજીત સરકારનું છે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મ પણ મસ્ટ વોચ છે. તમને આ ફિલ્મમાં ઈરફાન ખાનનું પાત્ર જોઈ મજા પડી જશે.  

ઈંગ્લીશ વિંગ્લીશ

4/6
image

ઈંગ્લીશ વિંગ્લીશ ફિલ્મમાં શ્રીદેવી મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મ જો તમે નથી જોઈ તો આજે જ જુઓ. આ ફિલ્મ વર્ષ 2012 માં રિલીઝ થઈ હતી. જે લોકોને વુમન સેન્ટ્રીક ફિલ્મો જોવી ગમે છે તેમના માટે આ મસ્ટ વોચ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ઝી5 અને પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો.   

વેક અપ સિડ

5/6
image

વેક અપ સિડ ફિલ્મ 2009 માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મમાં મુખ્ય ભુમિકામાં રણબીર કપૂર અને કોંકણા સેન શર્મા છે. આ ફિલ્મ પ્રેમની અનોખી સ્ટોરી છે. આ ફિલ્મ ઈન્સ્પાઈરીંગ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ જૂની છે પણ ફિલ્મ જોવાની મજા આવશે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો.   

6/6
image
Bollywood FilmsbollywoodpikuDIL DHADAKNE DOપારિવારિક ફિલ્મો

Trending Photos