Bollywood films: બોલીવુડની 4 અંડર રેટેડ ફિલ્મો, આ ફિલ્મો જોઈ પ્રેરણા પણ મળશે અને પરિવાર પ્રત્યે પ્રેમ પણ વધી જશે
Must Watch inspiring Bollywood films: વેકેશન શરુ થઈ ગયા છે અને આ સમયમાં જો તમારે બાળકો સાથે બેસીને સારી ફેમેલી ફિલ્મો જોવી છે તો ચાલો તમને 4 બેસ્ટ ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મો પરિવાર સાથે બેસીને જોવા માટે પરફેક્ટ છે.
4 અંડર રેટેડ ફિલ્મો
પરિવાર સાથે બેસીને જોઈ શકાય તેવી અને કંઈક ખાસ મેસેજ આપતી ફિલ્મો જોવી હોય તો આ 4 ફિલ્મો બેસ્ટ છે. આ ફિલ્મ જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપે છે, પરિવારનું મહત્વ સમજાવે છે. આ ફિલ્મો તમને હસાવશે, ઈમોશનલ કરશે અને પરિવારની વધુ નજીક લઈ આવશે.
દિલ ધડકને દો
દિલ ધડકને દો ફિલ્મ વર્ષ 2015 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં અનિલ કપૂર, શેફાલી શાહ, રણવીર સિંહ, અનુષ્કા શર્મા, પ્રિયંકા ચોપડા, ફરહાન અખ્તર મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મ પારિવારિક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. ઝોયા અખ્તરની આ ફિલ્મ તમને એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોવા મળશે.
પીકૂ
દીપિકા પાદુકોણ, અમિતાભ બચ્ચન, ઈરફાન ખાનની આ બેસ્ટ ફિલ્મ છે. વર્ષ 2015 માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ પીકૂ કોમેડી ફેમેલી ડ્રામા ફિલ્મ છે. ફિલ્મનું નિર્દેશન શૂજીત સરકારનું છે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મ પણ મસ્ટ વોચ છે. તમને આ ફિલ્મમાં ઈરફાન ખાનનું પાત્ર જોઈ મજા પડી જશે.
ઈંગ્લીશ વિંગ્લીશ
ઈંગ્લીશ વિંગ્લીશ ફિલ્મમાં શ્રીદેવી મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મ જો તમે નથી જોઈ તો આજે જ જુઓ. આ ફિલ્મ વર્ષ 2012 માં રિલીઝ થઈ હતી. જે લોકોને વુમન સેન્ટ્રીક ફિલ્મો જોવી ગમે છે તેમના માટે આ મસ્ટ વોચ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ઝી5 અને પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો.
વેક અપ સિડ
વેક અપ સિડ ફિલ્મ 2009 માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મમાં મુખ્ય ભુમિકામાં રણબીર કપૂર અને કોંકણા સેન શર્મા છે. આ ફિલ્મ પ્રેમની અનોખી સ્ટોરી છે. આ ફિલ્મ ઈન્સ્પાઈરીંગ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ જૂની છે પણ ફિલ્મ જોવાની મજા આવશે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો.
