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Must Watch Web Series: મગજ હચમચી જશે ઝી5 ની આ વેબ સીરીઝ જોઈને, આજ સુધી આવી સ્ટોરી નહીં જોઈ હોય

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 03, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:47 PM IST

Must Watch Zee5 Web Series: રજાના માહોલમાં ઘરે બેસીને કંઈ ધમાકેદાર અને મજા પડે એવું જોવું હોય તો ઝી5 ની આ વેબ સીરીઝ અત્યારે જ જોવાનું શરુ કરી દો. ઝી5 ની આ વેબ સીરીઝનું આઈએમડીબી રેટીંગ પણ જોરદાર છે. 
 

ઝી 5 ની વેબ સીરીઝ 1/5

ઝી 5 ની વેબ સીરીઝ

ઝી 5 પર થોડા સમય પહેલા અયાલી નામની વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ હતી. આ વેબ સીરીઝમાં જબરદસ્ત ટ્વિસ્ટ એન્ટ ટર્ન્સ જોવા મળે છે. આમ તો આ વેબ સીરીઝ મૂળ તમિલ ભાષાની છે પણ ઝી 5 પર આ સીરીઝ હીંદીમાં પણ જોઈ શકાય છે.   

અયાલી વેબ સીરીઝ2/5

અયાલી વેબ સીરીઝ

અયાલી વેબ સીરીઝમાં પીરિયડ્સને લઈને જે સોશિયલ સ્ટિગમા છે તેના મુદ્દે ખુલીને વાત કરવામાં આવી છે. સીરીઝની સ્ટોરી વિશે જણાવીએ તો સીરીઝ સેલ્વી નામની છોકરીની લાઈફ દર્શાવે છે. સેલ્વી જે ગામમાં રહે છે ત્યાં અયાલી દેવીની પૂજા થાય છે અને ગામમાં એક નિયમ હોય છે કે જે છોકરીને પીરિયડ્સ આવવા લાગે તેનું ભણવાનું રોકી તેના લગ્ન કરી દેવાના હોય છે. 

સેલ્વી3/5

સેલ્વી

આ સ્થિતિમાં સેલ્વી ડોક્ટર બનવા માંગતી હોય છે. સેલ્વીને પણ પીરિયડ્સ આવે છે અને પછી શું થાય છે તે જાણવા માટે તમારે વેબ સીરીઝ જોવી પડશે.   

આઈએમડીબી રેટિંગ4/5

આઈએમડીબી રેટિંગ

વેબ સીરીઝમાં ક્લાઈમેક્સમાં એવી ઘટના બને છે જેની કલ્પના સીરીઝ જોનારા દર્શકો પણ કરી શકતા નથી. અયાલી વેબ સીરીઝનું આઈએમડીબી રેટિંગ 8.5 છે. સીરીજમાં સેલ્વીનું પાત્ર નિભાવનાર નક્ષત્રાના ખૂબ વખાણ થયા હતા.   

5/5

TAGS:
web series
મસ્ટ વોચ વેબ સીરીઝ

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