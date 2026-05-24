/ખોડલધામ નરેશ પટેલ રાજ્યસભામાં જશે? ઉડતી ઉડતી નવી વાત ચર્ચામાં આવી

Will Khodaldham Naresh Patel Go To RajyaSabha? : અનાર પટેલને ટ્રસ્ટીમાં લીધા બાદ નરેશ પટેલે માસ્ટસ્ટ્રોક માર્યો છે. નરેશ પટેલે અચાનક ખોડલધામમાંથી નિવત્તિની જાહેર કરી છે. તેમજ પોતાના પરિવારમાંથી પણ કોઈ ખોડલધામમાં નહિ આવે તેની ખાતરી આપી છે. આ બધા પાછળ એક મોટું પરિબળ હોવાની ચર્ચા છે. પાટીદારોમાં કાનાફૂસી શરૂ થઈ છે કે, ખોડલધામના ‘નરેશ’ રાજ્યસભામાં જશે. નરેશ પટેલના લાંબા સમયથી રાજકારણમાં એન્ટ્રીની ચર્ચા ચાલી રહી હતી, હવે આ વચ્ચે નરેશ પટેલનું આ સપનું પણ પૂરું થઈ શકે છે.
અનાર પટેલની ખોડલધામમાં એન્ટ્રી પાછળ મોટું રાજકીય ગણિત હતું. હવે એવું ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે, ખોડલધામને અનાર પટેલના હસ્તક કરીને નરેશ પટેલને રાજ્યસભામાં મોકલવામા આવે. સૌરાષ્ટ્રના પાટીદારોમાં નરેશ પટેલ હુકમનો એક્કો ગણાય છે. આવામાં રાજકારણમાં એન્ટ્રી લેવાનું તેમનું કદ વધી શકે છે.
હાલ ગુજરાતમાં રાજ્યસભમાં ચાર બેઠકો ખાલી થઈ છે. જેમાં કોંગ્રેસના ફાળે તો એકપણ બેઠક જવાની નથી. તમામ બેઠકો ભાજપને મળવાની છે. આવામાં નરેશ પટેલને કોણીએ ગોળ આપ્યો હોઈ શકે, કારણ કે, તેઓ લાંબા સમયથી રાજકારણમાં આવવા ઈચ્છે છે. છેલ્લે નરેશ પટેલ ભાજપમાં જોડાઈને તેના રાજ્યસભાના સાંસદ બની જાય તો નવાઈ નહિ.
એક ચર્ચા એવી પણ છે કે, નરેશ પટેલ પોતાના બિનરાજકીય સાબિત કરવા માટ એવી માંગણી કરી છે કે, તેમને રાષ્ટ્રપતિ મનોનિત સભ્ય તરીકે તેને રાજ્યસભામાં લેવામા આવે. જેથી પોતે નિષ્પક્ષ હોવાની છાપ બતાવી શકે. પરંતુ ભાજપે પક્ષના સાંસદ તરીકે તક મળશે તેવી વાત જાણવા મળી છે.
ગઈકાલે ખોડલધામાં દશાબ્દી મહોત્સવના ભવ્ય આયોજન વચ્ચે નરેશ પટેલે મોટો ધડાકો કર્યો હતો. તેઓએ જાહેર મંચ પરથી ખુલાસો કર્યો હતો કે, વર્ષ ૨૦૨૭ થી મારે આરામ કરવો છે. હું ઘણાં વર્ષોથી આરામ લેવાનું વિચારી રહ્યો છું. પણ કોઇ કારણોસર લઇ શકતો ન હતો. હવે મારી ટીમ સક્ષમ છે અને તેઓ સંભાળી શકે છે ત્યારે હવે આરામ લઇ શકુ છું. નરેશ પટેલે એવી પણ સ્પષ્ટતા કરી કે 2009 થી સતત પ્રવાસ અને સામાજિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત હોવાથી હું 2027 માં કામ કરવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. જોકે, મારા બાદ મારા પરિવારમાંથી કોઈ વ્યક્તિ મારુ સ્થાન નહિ લે.