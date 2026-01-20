ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિ અને બુધ બનાવશે નવપંચમ રાજયોગ, આ 3 રાશિઓના દુ:ખના દિવસો થશે દૂર

Navpancham Rajyog 2026 : 30 વર્ષ બાદ માર્ચમાં બુધ અને શનિ દુર્લભ નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. આ રાજયોગ કેટલીક રાશિઓના બંધ કિસ્મતના તાળાં ખોલી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં સફળતા મળશે તો ધન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. 

Updated:Jan 20, 2026, 03:22 PM IST

Navpancham Rajyog 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, માર્ચમાં એક દુર્લભ સંયોગ બનવાનો છે. 7 માર્ચે શનિ મીન રાશિમાં ઉદય થશે અને તે જ સમયે શનિ બુધ સાથે મળીને નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. ખાસ વાત એ છે કે આ યોગ લગભગ 30 વર્ષ પછી બની રહ્યો છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓની કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ, પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો, નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના લોકો માટે નવપંચમ રાજયોગ કારકિર્દી અને વ્યવસાયને વેગ આપી શકે છે. બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો હવે પૂર્ણ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને આ સમય દરમિયાન લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છા પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે.

કુંભ રાશિ

આ રાજયોગ કુંભ રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. તમારી કાર્યશૈલીમાં સુધારો થશે અને લોકો તમારી ક્ષમતાને ઓળખશે. તમે તમારા કારકિર્દી અને સામાજિક જીવનમાં પ્રગતિ જોશો. તમારી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે નવપંચમ રાજયોગ તેમના ભાગ્યમાં વધારો કરનાર સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો હવે ગતિ પકડી શકે છે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે અને આવકની નવી તકો ઉભરી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

