/સપ્ટેમ્બર 2026માં બનશે શનિ-ગુરુનો નવપંચમ રાજયોગ: આ 3 રાશિઓ માટે શરૂ થશે સુવર્ણકાળ, પ્રગતિના નવા દ્વાર ખુલશે

નવપંચમ રાજયોગ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ અને ગુરૂને ખુબ પ્રભાવશાળી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આ બંનેની સ્થિતિમાં પરિવર્તનની અસર વ્યક્તિના કરિયર, આર્થિક સ્થિતિ અને ભાગ્ય પર પડી શકે છે. આ સમયે શનિ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં બિરાજમાન છે, જ્યારે ગુરૂ પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં સ્થિત છે. 1 સપ્ટેમ્બર 2026ના બંને ગ્રહો વચ્ચે વિશેષ કોણીય સ્થિતિ બનવા જઈ રહી છે, જેનાથી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર તેનો શુભ પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ માટે ખાસ રહી શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓ માટે નવપંચમ રાજયોગ પ્રગતિના રસ્તા ખોલી શકે છે. 2 સપ્ટેમ્બરથી આ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.