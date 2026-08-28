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સપ્ટેમ્બર 2026માં બનશે શનિ-ગુરુનો નવપંચમ રાજયોગ: આ 3 રાશિઓ માટે શરૂ થશે સુવર્ણકાળ, પ્રગતિના નવા દ્વાર ખુલશે

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 28, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:13 PM IST

શનિ અને ગુરૂનો નવપંચમ રાજયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે પ્રગતિનો નવો રસ્તો ખોલી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા કરવાની સાથે નોકરી-કારોબારમાં નવી તક મળી શકે છે. જાણો કઈ ત્રણ રાશિઓ માટે આ રાજયોગસૌથી વધુ લાભકારી રહેવાનો છે.

નવપંચમ રાજયોગ1/5

નવપંચમ રાજયોગ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ અને ગુરૂને ખુબ પ્રભાવશાળી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આ બંનેની સ્થિતિમાં પરિવર્તનની અસર વ્યક્તિના કરિયર, આર્થિક સ્થિતિ અને ભાગ્ય પર પડી શકે છે. આ સમયે શનિ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં બિરાજમાન છે, જ્યારે ગુરૂ પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં સ્થિત છે. 1 સપ્ટેમ્બર 2026ના બંને ગ્રહો વચ્ચે વિશેષ કોણીય સ્થિતિ બનવા જઈ રહી છે, જેનાથી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર તેનો શુભ પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ માટે ખાસ રહી શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓ માટે નવપંચમ રાજયોગ પ્રગતિના રસ્તા ખોલી શકે છે. 2 સપ્ટેમ્બરથી આ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.  

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

શનિ અને ગુરૂનો નવપંચમ રાજયોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળવાની આશા છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ બીજીવાર ગતિ પકડી શકે છે અને તેને પૂરા કરવામાં સફળતા મળી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાનો રસ્તો ખુલશે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશનના સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારી ઉપલબ્ધિઓને કારણે સમાજમાં માન-સન્માન પણ વધવાનો સંકેત છે.

કર્ક રાશિ3/5

કર્ક રાશિ

નવપંચમ રાજયોગ કર્ક રાશિના જાતકો માટે આર્થિક અને કરિયરની દ્રષ્ટિએ શાનદાર રહી શકે છે. નોકરી કરનાર લોકોને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. કારોબારીઓ માટે ધન લાભના નવા અવસર મળશે. આ દરમિયાન તમારી કાર્યક્ષમતા અને વ્યક્તિત્વમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. તેની અસર તમારી પ્રોફેશનલ લાઇફની સાથે સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પર પણ પડશે. તમને કામમાં સફળતા મળવાની સાથે સન્માન પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

મકર રાશિ4/5

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો પર નવપંચમ રાજયોગની સકારાત્મક અસર મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવા પ્રોજેક્ટ અને જવાબદારીઓ મળશે, જેને પૂરી કરવામાં સફળતા મળવાની સંભાવના છે. વ્યાપાર કરનારને સારો લાભ મળી શકે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરી શોધી રહ્યાં છે તેને સારા સમાચાર મળી શકે છે. કરિયરમાં ઘણા નવા અવસર સામે આવશે અને ભાગ્યનો સાથ મળવાથી લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે.

5/5

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

TAGS:
Navpancham Rajyog 2026

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