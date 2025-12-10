વર્ષ 2026માં આ 3 રાશિવાળા પર રહેશે શનિદેવની અઢળક કૃપા, ધન-સંપત્તિમાં બંપર વધારો થશે, પૈસાનો વરસાદ થશે!
પંચાંગ મુજબ શનિ અને શુક્ર નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. જેનાથી 3 રાશિના જાતકોને આકસ્મિક ધનલાભ અને પ્રગતિના યોગ છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
વૈદિક પંચાંગ મુજબ વર્ષ 2026માં અનેક મિત્ર ગ્રહ મળીને રાજયોગ અને શુભ યોગનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે. જેમાં કર્મફળ દાતા શનિ અને ધનના દાતા શુક્ર ગ્રહ પણ સામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2026માં શનિદેવ અને શુક્ર ગ્રહ નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. આ રાજયોગ મીન રાશિમાં બનશે. આ રાજયોગ બનવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ સાથે કેટલીક રાશિઓ એવી પણ છે જેમની આ દરમિયાન આવકમાં વધારો અને નોકરીમાં પ્રમોશનના યોગ છે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરી શકો છો. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને નવપંચમ રાજયોગ કરિયર અને કારોબારની રીતે શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી કર્મના ભાવ પર બનશે. આ દરમિયાન તમને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. નોકરીયાતોને પદોન્નતિ થઈ શકે છે. સંપત્તિ અને વાહનનું સુખ મળી શકે છે. વેપાર કરનારાઓને તગડો ફાયદો થશે. કોઈ મોટી ડીલ થવાથી બેંક બેલેન્સ વધી શકે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શનિ અને શુક્રનો નવપંચમ રાજયોગ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ તમારા રાશિ સ્વામી છે. આ સાથે જ શનિદેવ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવ પર ભ્રમણ કરે છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. કરિયરમાં અચાનક સફળતા મળી શકે છે. નવી તકો મળશે. પરિવાર સાથે સમય સારો રહેશે. ભાઈ બહેનનો સહયોગ મળશે. સેવિંગ્સ કરી શકો છો. લગ્ન જીવન માટે ઉત્તમ સમય છે.
વૃષભ રાશિ
નવપંચમ રાજયોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી ગોચર કુંડળીના આવક ભાવ પર બિરાજમાન હશે. શુક્ર ગ્રહ તમારી રાશિના સ્વામી છે. આથી આ સમય દરમિયાન આજીવિકાના સંસાધનોમાં વધારો થઈ શકે છે. તમને આકસ્મિક ધનલાભના યોગ બની રહ્યા છે. જે લોકો ફિલ્મ લાઈન, કળા, મીડિયા,સંગીત, લક્ઝરી આઈટમનું કામકાજ કરતા હશે તેમના માટે આ સમય શાનદાર સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન વેપારીઓને શુભ પરિણામ મળશે. અપાર ધનલાભ થઈ શકે અને તમે સેવિંગ પણ કરી શકો છો. પૈસાનું રોકાણ કરી શકો છો. ભવિષ્યમાં લાભના યોગ છે.
Disclaimer:
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
