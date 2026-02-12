આવતી કાલથી 3 રાશિવાળા માટે 'સુખનો સુરજ' ઉગશે, ભાગ્ય ઝગારા મારશે, ધન-વૈભવ, માન-પ્રતિષ્ઠા વધશે
સૂર્ય એ ગ્રહોના રાજા ગણાય છે. સૂર્યનું ગોચર રાશિઓ પર અસર કરે છે. ગોચરથી શુભ અશુભ યોગ પણ બનતા હોય છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ સૂર્ય કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરીને મિથુન રાશિમાં બિરાજમાન દેવગુરુ બૃહસ્પતિ સાથે નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
13મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું ગોચર લગભગ દર મહિને હોય છે. કુંભ એ શનિની રાશિ છે અને તેમાં પહેલેથી જ શુક્ર, બુધ અને રાહુ બિરાજમાન છે. જેનાથી ચતુર્ગ્રહી યોગથી માંડીને બુધાદિત્ય રાજયોગ, શુક્રાદિત્ય યોગ, અને ગ્રહણ યોગ પણ બની રહ્યા છે. કુંભ રાશિમાં સૂર્ય પ્રવેશ કરશે અને ત્યારબાદ મિથુન રાશિમાં બિરાજમાન ગુરુ સાથે એવો સંયોગ ઊભો કરશે જેના લીધે નવપંચમ રાજયોગ બનશે. જે 3 રાશિવાળાને કરિયર, બિઝનેસ, નોકરી વગેરેમાં ખુબ સફળતા અપાવી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને આ નવપંચમ રાજયોગ ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. આ રાશિવાળાને ભાગ્યનો ખાસ સાથ મળી શકે છે. અપાર ખુશીઓ અને પ્રગતિ ઝડપી થાય તેવી સંભાવના છે. કરિયરમાં ઉપલબ્ધિઓ મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે મહેનત રંગ લાવશે અને ઉચ્ચ અધિકારીઓની પ્રશંસા મેળવશો. નવી નોકરીની તક મળી શકે. પ્રમોશન, ઈન્ટેન્સિવના ચાન્સ છે. વેપાર કરતા લોકોને પણ લાભ થઈ શકે છે. વેપાર વિસ્તાર થઈ શકે. નવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ શકે. યોગ્ય રણનીતિથી સારો નફો કમાઈ શકો. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના દાતકો માટે પણ ગુરુ-સૂર્યનો આ નવપંચમ રાજયોગ ફાયદો કરાવી શકે છે. કરિયરમાં તમારા પ્રયત્નોના કારણે અપાર સફળતા મળી શકે છે. વેપારમાં પણ લાભ થઈ શકે. જાતકો પોતાની મહેનત અને રણનીતિના માધ્યમથી નફો કમાઈ શકે છે. ટ્રેડિંગથી કમાણીના યોગ છે. આર્થિક રીતે સમય અનુકૂળ છે. ધન ભેગુ કરી શકો.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ આ યોગ ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. આ રાશના જાતકોને કામમાં મન વધુ લાગશે અને તેના શુભ પરિણામો પણ મળી શકે છે. કરિયર ક્ષેત્રે તમારા દ્વારા કરાયેલી મહેનત અને સમર્પણના દમ પર ખુબ લાભ કમાઈ શકો છો. કામ મામલે મુસાફરી કરી શકો છો. લાભના યોગ છે. વેપારમાં સારા લાભ સાથે રિટર્ન મળવાના યોગ છે. હરિફોને ટક્કર આપશો. ગુરુ અને સૂર્યના કારણે તમારી આર્થિક સ્થિતિ પર સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
