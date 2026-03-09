Navpancham Yog: બુધ-ગુરુએ બનાવ્યો નવપંચમ યોગ, આ 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Navpancham Yog: 9 માર્ચ 2026થી બુધ અને ગુરુ વચ્ચે બનેલો નવપંચમ યોગ 3 રાશિઓ માટે ખાસ લાભદાયી માનવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, તેનાથી આ જાતકોના કરિયર અને કારોબારમાં તેજી આવી શકે છે અને ધનલાભની તકો વધી શકે છે. ચાલો જાણીએ કઈ 3 ભાગ્યશાળી રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ થશે.
નવપંચમ રાજયોગ
દ્રિક પંચાંગ અનુસાર આજે સોમવાર 9 માર્ચ 2026ના રોજ સવારે 10:50 વાગ્યાથી બુધ અને ગુરુ ગ્રહ એકબીજાથી 120 ડિગ્રીના કોણીય અંતર પર સ્થિત થઈને નવપંચમ યોગનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, કોઈપણ બે ગ્રહ 120 ડિગ્રીના કોણીય અંતર પર ત્યારે હોય છે, જ્યારે તેઓ એકબીજાથી નવમા અને પાંચમા ભાવમાં હોય છે. બુધ-ગુરુના આ નવપંચમ યોગથી 3 રાશિના જાતકોને જબરદસ્ત લાભ થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોના કામ-ધંધામાં તેજી આવશે અને તેઓ ભરપૂર નફો કમાશે. ચાલો જાણીએ, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે?
મેષ રાશિ
બુધ અને ગુરુના નવપંચમ યોગનો પ્રભાવ મેષ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમયે તમારા કરિયરમાં આગળ વધવાની સારી તકો બની શકે છે. કામકાજમાં તમારી સમજણ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે. નોકરી કરતા જાતકોને તેમના કાર્યો માટે પ્રશંસા મળી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જો તમે વેપાર કરો છો તો નવી યોજનાઓ પર કામ કરવા માટે સમય સાનુકૂળ છે. કોઈ જૂના રોકાણથી લાભ મળવાના સંકેત છે. ધનની બાબતમાં સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને ભવિષ્યની યોજનાઓ મજબૂત બનશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ નવપંચમ યોગ ભાગ્યમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવી શકે છે. આ દરમિયાન કરિયર સાથે જોડાયેલી નવી સંભાવનાઓ સામે આવી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારી મળવાના યોગ બની શકે છે. વેપાર કરનારાઓ માટે પણ આ સમય લાભકારી રહેવાના સંકેત આપી રહ્યો છે. કોઈ નવા પ્રોજેક્ટથી સારી કમાણી થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે અને ધન બચત કરવાની તકો મળી શકે છે. આ સમયે તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતા વધશે અને સમાજમાં માન-સન્માન મળવાની સંભાવના છે. કોઈ નવું કામ શરૂ કરવા માટે આ સાનુકૂળ સમય છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે બુધ અને ગુરુનો આ યોગ કરિયર અને કારોબારમાં તેજી લાવનારો સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયે તમારામાં નવી ઉર્જા અને ઉત્સાહ જોવા મળશે. નોકરીમાં આગળ વધવાના રસ્તાઓ ખુલી શકે છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકોને ગ્રાહકોની સંખ્યામાં વધારો થવાનો લાભ મળી શકે છે. કોઈ નવા કરાર કે ભાગીદારીથી ફાયદો થઈ શકે છે. ધન લાભના સારા યોગ બની રહ્યા છે અને અટકેલા રૂપિયા પણ પરત મળવાની સંભાવના છે. તમારી યોજનાઓ ધીમે-ધીમે સફળતા તરફ આગળ વધી શકે છે. પરિવાર અને નજીકના લોકોનો સહયોગ પણ તમને આગળ વધવામાં મદદ કરશે.
Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos