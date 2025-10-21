દીવાળી બાદ આ 3 રાશિવાળા પૈસામાં આળોટશે, અત્યંત શક્તિશાળી રાજયોગ ધન-સંપત્તિમાં બંપર વધારો કરાવશે!
26 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ બુધ અને શનિ અત્યંત શુભ એવો નવપંચમ રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. જેનાથી 3 રાશિવાળાને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જાણો કોણ છે તે લકી રાશિઓ....
બુધ અને શનિ 120° ના ખૂણે આવીને નવપંચમ રાજયોગ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ બુધ અને શનિ રવિવારે 26 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ રાતે 02:44 વાગે નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે.
3 લકી રાશિઓ
બુધ અને શનિનો આ અતિ શક્તિશાળી નવપંચમ યોગ 3 રાશિવાળા માટે અતિશુભ હોઈ શકે છે તથા ફળદાયક જ્યોતિષીય યોગ છે. જાતકો માટે આ યોગ તેમની બુદ્ધિ, ભાગ્ય અને કરિયર માટે અતિભ શુભ રહી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ કઈ કઈ છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે નવપંચમ રાજયોગ સૌભાગ્યશાળી સિદ્ધ થઈ શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. વેપાર સંલગ્ન નિર્ણયો આત્મવિશ્વાસથી લેશો. જૂના અટવાયેલા કામો પૂરા થઈ શકશે. જીવનસાથી સાથે મેળ વધશે. પૈતૃક સંપત્તિનું સુખ મળશે. ગાડી કે જમીન ખરીદી શકો છો. વિદેશયાત્રા સફળ થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે બુધ અને શનિનો આ યોગ વિશેષ લાભકારી રહી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થઈ શકે છે. નવી યોજનાઓ પર કામ કરી પૈસા કમાઈ શકો છો. નોકરી કે વ્યવસાયમાં પ્રગતિના રસ્તા ખુલશે. જૂના રોકાણથી મોટો લાભ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યોમાં તાલમેળ વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સફળતાના રસ્તા ખુલી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ અતિ શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. જાતકોના જીવનમાં નવાપણું આવશે અને ધન અંગે સ્થિરતા આવશે. જાતકોની સોચ પહેલા કરતા વધુ ઊંડી થશે. રચનાત્મક કાર્યો પ્રત્યે ઝૂકાવ વધશે. વેપારમાં નફો થઈ શકે છે. પાર્ટનરશીપમાં કરાયેલા કામો પૂરા થશે અને પૈસા કમાવવાના રસ્તા ખુલશે. જાતકોના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos