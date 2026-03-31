નવરત્ન કંપનીએ 3 વાર આપ્યું બોનસ, 1 લાખના બનાવ્યા 1.26 કરોડ, જાણો
Huge Return: નવરત્ન કંપનીએ 1 લાખ રૂપિયાના રોકાણને 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુમાં ફેરવી દીધા છે. બોનસ શેરને કારણે કંપનીએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. કંપનીએ ત્રણ વખત બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું છે. કંપનીના જુના રોકાણકારોને માલામાલ કરી દીધા છે.
Huge Return: નવરત્ન કંપની ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે અહેવાલ આપ્યો છે કે તેને 1660 કરોડ રૂપિયાના વધારાના ઓર્ડર મળ્યા છે. 17 માર્ચ, 2026ના રોજ તેના છેલ્લા ખુલાસા પછી ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સને આ ઓર્ડર મળ્યા હતા. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષ્ય સાથે તેના શેરધારકોને જબરદસ્ત વળતર આપ્યું છે.
નવરત્ન કંપનીએ છેલ્લા 11 વર્ષમાં 1 લાખ રૂપિયાના રોકાણને 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુમાં રૂપાંતરિત કર્યું છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે (BEL) બોનસ શેરને કારણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. કંપનીએ છેલ્લા 11 વર્ષમાં ત્રણ વખત બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું છે.
નવરત્ન કંપની ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL)ના શેર 27 માર્ચ, 2015ના રોજ 31.33 રૂપિયા પર હતા. જો કોઈ વ્યક્તિએ 27 માર્ચ, 2015ના રોજ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સના શેરમાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત, તો તેને કંપનીના 3190 શેર મળ્યા હોત.
ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સે 2015થી ત્રણ વખત તેના રોકાણકારોને બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું છે. જો કંપની દ્વારા આપવામાં આવેલા બોનસ શેરનો સમાવેશ કરવામાં આવે તો કુલ શેરની સંખ્યા વધીને 31581 થાય છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડના શેર 30 માર્ચ, 2026 ના રોજ 400.65 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. તેથી, 31581 શેરનું વર્તમાન મૂલ્ય 1.26 કરોડ રૂપિયા છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે પણ તેના શેર વિભાજિત કર્યા છે. જો કે, અમે અમારી ગણતરીમાં કંપની દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલા શેર વિભાજન અને ડિવિડન્ડનો સમાવેશ કર્યો નથી.
નવરત્ન કંપની ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL)એ 2015થી ત્રણ વખત તેના રોકાણકારોને બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું છે. સપ્ટેમ્બર 2015 માં, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સે 2:1ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું, જેનો અર્થ દરેક 1 શેર માટે બે બોનસ શેર. સપ્ટેમ્બર 2017માં, નવરત્ન કંપનીએ 1:10 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું, જેનો અર્થ દરેક 10 શેર માટે એક બોનસ શેર. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ સપ્ટેમ્બર 2022 માં 2:1ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેરનું વિતરણ કરશે.
ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL)એ પણ તેના શેરને 10 ભાગમાં વિભાજીત કર્યા છે. માર્ચ 2017માં, કંપનીએ 10 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુવાળા તેના શેરને 1 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુવાળા 10 શેરમાં વિભાજીત કર્યા છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડના શેર છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 855 ટકા વધ્યા છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સના શેરનો 52-સપ્તાહનો હાઈ ભાવ 473.25 રૂપિયા છે, જ્યારે 52-સપ્તાહનો નીચો ભાવ 252.25 રૂપિયા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો.
