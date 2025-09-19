ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Navratri 2025: નવરાત્રિના પહેલા દિવસે બની રહ્યો છે દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓ પર વરસશે માં દુર્ગાની કૃપા; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Navratri 2025: 9 વર્ષ પછી નવરાત્રિ નવ નહીં 10 દિવસની છે. 22 સપ્ટેમ્બરથી નવરાત્રિ શરૂ થઈ રહી છે. નવરાત્રિના પહેલા દિવસે ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગો બની રહ્યા છે, આવી સ્થિતિમાં કેટલીક રાશિઓ પર માં દુર્ગાના વિશેષ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે.

Updated:Sep 19, 2025, 11:52 AM IST

Navratri 2025

1/6
image

નવરાત્રીના પહેલા દિવસે શુક્લ યોગ, બુધ અને સૂર્યના યુતિથી બુધાદિત્ય યોગ, મંગળ અને શુક્રના યુતિથી ત્રિગ્રહી યોગ, ધનશક્તિ રાજયોગ બનશે.

પહેલા દિવસે ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગ

2/6
image

નવરાત્રિની શરૂઆત ગજકેસરી રાજયોગથી થઈ રહી છે, કારણ કે ગુરુ અને ચંદ્ર એકબીજાના કેન્દ્ર ભાવમાં હશે. આવી સ્થિતિમાં આ યોગ દરમિયાન માં દુર્ગાનું આગમન રાશિઓ માટે ખૂબ જ સૌભાગ્ય દાયક રહેશે.

તુલા રાશિ

3/6
image

તુલા રાશિના જાતકોને નવરાત્રિના પહેલા જ દિવસે બનનારા શુભ સંયોગનો લાભ મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. મુશ્કેલ નિર્ણયો લેવાનું સરળ બનશે. માં દુર્ગાની કૃપાથી ધનલાભનો યોગ છે. પરિવારની નવી જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં સફળ થશો.

ધન રાશિ

4/6
image

ધન રાશિના જાતકો માટે નવરાત્રિનો આ સમયગાળો વિશેષ ફાયદાકારક રહેશે. મહેનતનું ફળ પ્રાપ્ત થશે, જેનાથી કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. એટલું જ નહીં, પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાન્તિ અને ખુશી રહેશે.

મકર રાશિ

5/6
image

મકર રાશિના જાતકો પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફની ચિંતામાંથી મુક્ત રહેશે. ધનથી લઈ ચાલી રહેલ સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. ટૂંક જ સમયમાં સારા સમાચાર આવવાની શક્યતા છે. જીવનમાં નવા ફેરફારો તમને આર્થિક અને માનસિક રીતે ખુશીનો સમય આપશે.

6/6
image

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

