Navratri 2025: નવરાત્રિના પહેલા દિવસે બની રહ્યો છે દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓ પર વરસશે માં દુર્ગાની કૃપા; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Navratri 2025: 9 વર્ષ પછી નવરાત્રિ નવ નહીં 10 દિવસની છે. 22 સપ્ટેમ્બરથી નવરાત્રિ શરૂ થઈ રહી છે. નવરાત્રિના પહેલા દિવસે ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગો બની રહ્યા છે, આવી સ્થિતિમાં કેટલીક રાશિઓ પર માં દુર્ગાના વિશેષ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે.
Navratri 2025
નવરાત્રીના પહેલા દિવસે શુક્લ યોગ, બુધ અને સૂર્યના યુતિથી બુધાદિત્ય યોગ, મંગળ અને શુક્રના યુતિથી ત્રિગ્રહી યોગ, ધનશક્તિ રાજયોગ બનશે.
પહેલા દિવસે ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગ
નવરાત્રિની શરૂઆત ગજકેસરી રાજયોગથી થઈ રહી છે, કારણ કે ગુરુ અને ચંદ્ર એકબીજાના કેન્દ્ર ભાવમાં હશે. આવી સ્થિતિમાં આ યોગ દરમિયાન માં દુર્ગાનું આગમન રાશિઓ માટે ખૂબ જ સૌભાગ્ય દાયક રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને નવરાત્રિના પહેલા જ દિવસે બનનારા શુભ સંયોગનો લાભ મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. મુશ્કેલ નિર્ણયો લેવાનું સરળ બનશે. માં દુર્ગાની કૃપાથી ધનલાભનો યોગ છે. પરિવારની નવી જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં સફળ થશો.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે નવરાત્રિનો આ સમયગાળો વિશેષ ફાયદાકારક રહેશે. મહેનતનું ફળ પ્રાપ્ત થશે, જેનાથી કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. એટલું જ નહીં, પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાન્તિ અને ખુશી રહેશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફની ચિંતામાંથી મુક્ત રહેશે. ધનથી લઈ ચાલી રહેલ સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. ટૂંક જ સમયમાં સારા સમાચાર આવવાની શક્યતા છે. જીવનમાં નવા ફેરફારો તમને આર્થિક અને માનસિક રીતે ખુશીનો સમય આપશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
