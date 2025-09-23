નવરાત્રિમાં બન્યો રાજયોગ અને ધન યોગનો મહાસંગમ, મહાનવમી પહેલા આ 4 રાશિઓ માં દુર્ગાની કૃપાથી થશે માલામાલ!
Navratri 2025 Horoscope: નવરાત્રિ 2025માં આ વખતે રાજયોગનો ખૂબ જ અદ્ભુત મહાસંગમ બની રહ્યો છે. આ વખતે બુધાદિત્ય રાજયોગ, ભદ્ર રાજયોગ, ધન યોગ, સમ યોગ અને વરિષ્ઠ યોગનો મહાસંગમ બની રહ્યો છે. ગ્રહોના આ શુભ સંયોગના પ્રભાવ હેઠળ માં દુર્ગાના વિશેષ કૃપા વૃષભ અને મિથુન રાશિ સહિત 4 રાશિઓ પર રહેશે. મહાનવમી પહેલા આ રાશિઓને ધનલાભની સાથે બમણો લાભ મળશે. સાથે જ આ રાશિઓને મિલકત, વાહન અને પારિવારિક જીવનનું સુખ મળી શકે છે. આ રાશિઓની કિસ્મત સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે. ચાલો જાણીએ કે, નવરાત્રિમાં કઈ-કઈ રાશિના જાતકોની કિસ્મત ચમકશે.
નવરાત્રિમાં આ વખતે ગ્રહોનો ખૂબ જ દુર્લભ અને અદ્ભૂત સંયોગ બની રહ્યો છે. આ વખતે નવરાત્રિમાં ધન યોગનો મહાસંગમ થઈ રહ્યો છે. આ વખતે બુધાદિત્ય રાજયોગ, ધન યોગ, ભદ્ર રાજયોગ, સમ યોગ અને વરિષ્ઠ યોગનું શુભ સંયોગ બનશે. આ નવરાત્રિમાં મંગળ અને ચંદ્રની યુતિથી તુલા રાશિમાં ધન યોગનું નિર્માણ થશે. સાથે જ આ સમય દરમિયાન કન્યા રાશિમાં બુધ અને સૂર્યની યુતિ થવાથી બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. જ્યારે બુધ પોતાની મુળ ત્રિકોણ રાશિ કન્યામાં હોવાથી ભદ્ર રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ સાથે જ સમ યોગ અને વરિષ્ઠ યોગનો પણ સંયોગ બની રહ્યો છે. ગ્રહોની આ શુભ સ્થિતિના કારણે આ નવરાત્રિમા વૃષભ અને મિથુન સહિત પાંચ રાશિઓને લાભની સાથે-સાથે ઘણી સારી તકો મળવાની છે. આ રાશિઓને માં દુર્ગાના વિશેષ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. માં દુર્ગાના આશીર્વાદથી લાભ અને પ્રગતિની ઘણી સુવર્ણ તકો મળશે.
વૃષભ રાશિને થશે ધનલાભ
વૃષભ રાશિના પાંચમા ભાવમાં બુધાદિત્ય અને ભદ્ર રાજયોગ બની રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં તમને માં દુર્ગાની કૃપાથી કરિયરમાં એવી તકો મળશે જે તમને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ શકે છે. સાથે જ તમને મોટી માત્રા ધનલાભ મળવાની પણ સંભાવનાઓ છે. આ ઉપરાંત તમારા બાળકો સંબંધિત બધી ચિંતાઓ દૂર થશે અને વિદેશી ક્ષેત્રોથી લાભ મળશે. IT અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં સંકળાયેલા લોકોને લાભ થવાની પ્રબલ સંભાવના છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માંગતા જાતકોને પણ લાભ થવાની સંભાવના છે.
મિથુન રાશિના જાતકોને કરિયરમાં થશે અચાનક લાભ
મિથુન રાશિના જાતકોને માં દુર્ગાની કૃપાથી આ નવરાત્રિમાં બમણો લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં બુધાદિત્ય રાજયોગ અને ભદ્ર રાજયોગ બનશે. આવી સ્થિતિમાં તમારી સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. સાથે જ ધન યોગનો ઉત્તમ સંયોગ પણ બની રહ્યો છે. આ ઉપરાંત કાર્યસ્થળ પર તમને કામકાજથી ખૂબ જ સંતોષ મળશે અને તમારી કિસ્મત ચમકશે. કરિયરમાં અચાનક જ મોટો બદલાવ જોવા મળશે.
કન્યા રાશિના જાતકોની છબી થશે મજબૂત
કન્યા રાશિમાં જ બુધાદિત્ય રાજયોગ અને ભદ્ર રાજયોગ બની રહ્યા છે. પરિણામે કન્યા રાશિના જાતકોને ડબલ રાજયોગથી ડબલ લાભ મેળવાનો છે. તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. સાથે જ માન-સન્માનમાં ઝડપથી વધારો થવાની પણ શક્યતા છે. માં દુર્ગાની કૃપાથી આ સમયગાળા દરમિયાન તમે કંઈક એવું સિદ્ધ કરશો જે સમાજમાં તમારી એક અલગ અને સકારાત્મક છબી બનાવશે. તમે તમારા જ્ઞાનથી અન્ય લોકોને પણ પ્રભાવિત કરશો. રોજગાર શોધનારાઓને તકો મળી શકે છે.
તુલા રાશિને ધન-સંપત્તિનું મલશે સુખ
તુલા રાશિમાં જ ધન યોગ બની રહ્યો છે. આ સમયે મંગળ અને ચંદ્ર તમારી રાશિમાં યુતિ કરશે, જેનાથી ધન યોગ બનશે. આવી સ્થિતિમાં માં દુર્ગાની કૃપાથી તમારો પ્રભાવ વધશે અને આ સમયગાળા દરમિયાન તમને સંપત્તિ અથવા વાહનનું સુખ પણ મળી શકે છે. મંગળના કારણે તમારી અંદર એક અલગ જ લીડરશીપ ક્વોલિટી જોવા મળશે. તમે કાર્યસ્થળ પર પોતાને સાબિત કરશો, જેનાથી તમારા ઉપરી અધિકારીઓને ખુબ જ પ્રસન્ન થશે અને તમને કરિયરમાં પ્રગતિ માટે નવી તકો મળશે.
