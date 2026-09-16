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  • /18 સપ્ટેમ્બરે મંગળ-ગુરુ બનાવશે દુર્લભ નીચભંગ રાજયોગ, આ 5 રાશિના જાતકોની અચાનક વધશે ધનસંપત્તિ!

18 સપ્ટેમ્બરે મંગળ-ગુરુ બનાવશે દુર્લભ નીચભંગ રાજયોગ, આ 5 રાશિના જાતકોની અચાનક વધશે ધનસંપત્તિ!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 16, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:39 PM IST

Neechbhang Rajyog 2026 : 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ અને ઉચ્ચ રાશિમાં બિરાજમાન ગુરુ એકસાથે પાવરફુલ નીચભંગ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં નીચભંગ રાજયોગને અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ રાજયોગથી કઈ રાશિઓને લાભ થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

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Neechbhang Rajyog 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. 18 સપ્ટેમ્બરે મંગળ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે તેની નીચ રાશિ છે. ગુરુ પહેલેથી જ કર્ક રાશિમાં બિરાજમાન છે. જ્યારે કોઈ નીચનો ગ્રહ પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં સ્થિત અન્ય શક્તિશાળી ગ્રહ સાથે યુતિ બનાવે છે, ત્યારે નીચભંગ રાજયોગ બને છે. આ રાજયોગના કારણે આ 5 રાશિના જાતકોને કારકિર્દી અને આર્થિક બાબતોમાં અભૂતપૂર્વ લાભ મળશે.

વૃશ્ચિક રાશિ2/7

વૃશ્ચિક રાશિ

મંગળ તમારી રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે અને આ શુભ સંયોગ તમારા નવમા ભાવમાં બની રહ્યો છે. તમારું ભાગ્ય અત્યંત પ્રબળ રહેશે. તમે આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ આકર્ષાયેલા રહેશો અને વ્યવસાય સંબંધિત યાત્રાઓ લાભદાયી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળશે.

તુલા રાશિ3/7

તુલા રાશિ

તમારા દસમા ભાવમાં નીચભંગ રાજયોગ બની રહ્યો છે. તમને તમારા કાર્યસ્થળ અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર અને સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે. નોકરીની શોધમાં રહેલા લોકોને તેમની ઈચ્છિત પોસ્ટ અથવા પગારના પેકેજની ઓફર મળી શકે છે. સરકારી કામકાજમાં આવતા અવરોધો દૂર થશે અને તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.

મિથુન રાશિ4/7

મિથુન રાશિ

તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં ગુરુ અને મંગળની નીચભંગ યુતિ થઈ રહી છે. જેના કારણે તમારા માટે અચાનક આર્થિક લાભના મજબૂત સંકેતો મળી રહ્યા છે. અટવાયેલા નાણાં પાછા મળી શકે છે. તમારી વાણીમાં અદભૂત આકર્ષણ હશે, જેનાથી તમે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ વ્યાપારી સોદાઓ પણ સરળતાથી પાર પાડી શકશો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને આર્થિક સ્થિરતાનું આગમન થશે.

કર્ક રાશિ 5/7

કર્ક રાશિ 

આ રાજયોગ તમારી પોતાની રાશિમાં બની રહ્યો છે, જ્યાં ગુરુ અને મંગળ એકસાથે બિરાજમાન હશે. તમારા આત્મવિશ્વાસ અને પ્રભાવમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોમાં અચાનક ગતિ આવશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતાની ખુલ્લેઆમ પ્રશંસા થશે. નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા અથવા કારકિર્દીમાં મોટો ફેરફાર કરવા માટે આ સમયગાળો સુવર્ણ સાબિત થશે.  

કન્યા રાશિ 6/7

કન્યા રાશિ 

આ ભવ્ય ગ્રહીય સંયોગ તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રચાઈ રહ્યો છે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ, આ ગોચર તમારા માટે જેકપોટ સમાન સાબિત થશે. આવકના નવા અને સ્થિર સ્ત્રોતો ખુલશે. ભૂતકાળના રોકાણો અથવા મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાંથી તમને અપેક્ષા કરતાં વધુ નફો મળશે. નોકરીયાત વર્ગને બઢતી અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

TAGS:
Neechbhang Rajyog 2026
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