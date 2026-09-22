/Neechbhang Rajyog 2026: મંગળ-ગુરુની યુતિથી બન્યો નીચભાંગ રાજયોગ, ઓક્ટોબરમાં 4 રાશિઓને થશે મોટો નાણાકીય લાભ!

Neechbhang Rajyog 2026: મંગળ અને ગુરુ હાલમાં કર્ક રાશિમાં એકસાથે બેઠા છે. મંગળ 12 નવેમ્બર સુધી આ રાશિમાં રહેશે અને ગુરુ 31 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. ગુરુની આ સ્થિતિ મંગળના નબળાઈને તોડી નાખશે. આ યુતિ ચાર રાશિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
Neechbhang Rajyog 2026: મંગળ 18 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ તેના કમજોર રાશિ, કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને હવે 12 નવેમ્બર સુધી આ રાશિમાં ગોચર કરશે. પરિણામે, મંગળ લગભગ 55 દિવસ માટે કર્ક રાશિમાં રહેશે. નોંધપાત્ર રીતે, ઉચ્ચ ગુરુ પણ 31 ઓક્ટોબર સુધી મંગળ સાથે કર્ક રાશિમાં રહેશે.
ગુરુની આ સ્થિતિ મંગળના કમજોરતાને તોડી નાખશે. પરિણામે, મંગળનું આ ગોચર બધી રાશિઓ માટે એકસરખું રહેશે નહીં. કેટલીક રાશિઓ માટે, કમજોર મંગળનું ગોચર ખાસ કરીને વૃષભ, કન્યા, ધન અને કુંભ માટે ફાયદાકારક રહેશે.
વૃષભ રાશિ: વૃષભ માટે, સાતમા અને બારમા ભાવમાં સ્વામી મંગળ ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ સ્થિતિ વૈવાહિક જીવન અને વ્યવસાય સંબંધિત બાબતોમાં શુભ પરિણામો લાવશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી અને નવા સંપર્કો નફાકારક તકો ઊભી કરશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશનની શક્યતાઓ હોઈ શકે છે. ઇચ્છિત સ્થાનથી સ્થાનાંતરણ પણ શક્ય છે. મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે, અને તમને તમારા ભાઈ-બહેનોનો ટેકો મળશે. તમારી વાતચીત શૈલીમાં વધારો થશે, જેના કારણે લોકો તમારી વાતને ગંભીરતાથી લેશે. આ સમય વિદેશમાં કામ કરતા અથવા બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગતા લોકો માટે પણ તકો ઊભી થઈ શકે છે. જો કે, અધીરાઈ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે.
કુંભ રાશિ: કુંભ માટે, ત્રીજા અને 10મા ભાવમાં સ્વામી મંગળ 6ઠ્ઠા ભાવમાં ગોચર કરશે. મંગળનું આ ગોચર કન્યા અને કુંભ માટે ખાસ ફાયદાકારક રહેશે. ઓનલાઈન વ્યવસાય, વેપાર, પ્રવાસ અને મુસાફરીમાં સામેલ લોકો અને સંપર્કોને સારી તકો મળી શકે છે. વિરોધીઓ ઈચ્છે તો પણ તેમને સરળતાથી નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. ઉદ્યોગપતિઓને નવા કામ અને સ્પર્ધામાં પ્રગતિની તકો મળશે. દેવા સંબંધિત બાબતોમાં રાહત મળી શકે છે. કોઈપણ કાનૂની વિવાદમાં સંજોગો અનુકૂળ પ્રગતિનો સંકેત પણ આપી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને તેમની મહેનતનું સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિ માટે, ત્રીજા અને આઠમા ભાવમાં સ્વામી મંગળ લાભના ભાવમાં ગોચર કરશે. કન્યા રાશિ માટે આ સ્થિતિ ખાસ કરીને ફળદાયી રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, અને નફા માટે ખાસ તકો ઊભી થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા ભંડોળ પાછું મેળવવાની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓને નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે, અને નવા ઓર્ડર વ્યવસાયને વેગ આપશે. મિત્રોનો ટેકો મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. જો કે, સિદ્ધિઓ વચ્ચે ઘમંડ ટાળવો મહત્વપૂર્ણ રહેશે. નમ્ર વર્તન જાળવી રાખવાથી હાલની તકો વધુ સ્થાયી નફામાં ફેરવાઈ શકે છે.
ધન રાશિ: ધન રાશિ માટે, 12મા અને ૫મા ભાવમાં સ્વામી મંગળ આઠમા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ સ્થિતિ પ્રેમ સંબંધો માટે અનુકૂળ પરિણામો લાવી શકે છે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશ જવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને તેમની ઇચ્છાઓ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ મળી શકે છે. સંશોધન અને તપાસમાં રોકાયેલા વિદ્યાર્થીઓને નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. ગુપ્ત વિષયો અને સંશોધન સંબંધિત કાર્યમાં રસ વધી શકે છે. જો કે, આઠમા ભાવમાં મંગળનો પ્રભાવ અણધારી ઘટનાઓની શક્યતા પણ વધારે છે. તેથી, વાહન ચલાવતી વખતે ખાસ સાવધાની રાખો અને ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)