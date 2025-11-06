ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

PHOTOS: ન લાલ, ન લીલું... આકાશનો રંગ વાદળી કેમ દેખાય છે? જાણો છો તેની હકીકત


Why Sky Appear Blue: જ્યારે તમે ધુમ્મસ કે પ્રદૂષણ વગરના આકાશ તરફ જુઓ છો, ત્યારે તે ઘણીવાર વાદળી દેખાય છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તે વાદળી કેમ દેખાય છે? લાલ, લીલો કે કોઈ અન્ય રંગ કેમ નહીં? આ પ્રશ્ન જેટલો સામાન્ય છે તેટલો જ રસપ્રદ પણ છે, અને તેનો જવાબ આપણી આસપાસની હવામાં રહેલો છે.

સૂર્યની રોશનીમાં છુપાયેલા 7 રંગ

હકીકતમાં સૂર્યની રોશની જોવામાં ભલે સફેદ લાગતી હોય, પરંતુ તે સાત રંગ વાયોલેટ, વાદળી, આકાશી વાદળી, લીલો, પીળો, નારંગી અને લાલથી મળીને બની હોય છે. આ રોશની પૃથ્વીના વાયુમંડળમાં પ્રવેશ કરે છે તો હવામાં રહેલા ગેસો અને ધૂળના કણો સાથે ટકરાય છે.

 

વાદળી રંગ કેમ જીતી જાય છે?

દરેક રંગના પ્રકાશની પોત-પોતાની તરંગ લંબાઈ (wavelength) હોય છે. વાદળી રંગની તરંગો સૌથી નાની હોય છે, તેથી વાયુમંડળમાં રહેલ ઓક્સીજન અને નાઇટ્રોજનના અણુ તેને સૌથી વધુ વિખેરે છે. આ કારણ છે કે દિવસમાં ઉપર નજર જતાં જ આકાશ આપણે વાદળી દેખાય છે. તેને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં રેલે સ્કેટરિંગ (Rayleigh Scattering) કહેવામાં આવે છે.

સવાર-સાંજે હારી જાય છે વાદળી રંગ

સવાર અને સાંજે, સૂર્ય ક્ષિતિજની નજીક અથવા પૃથ્વીની ધારની નજીક હોય છે. તે સમયે, તેનો પ્રકાશ હવામાં લાંબા અંતર સુધી પ્રવાસ કરે છે. આ મુસાફરી દરમિયાન, વાદળી અને વાયોલેટ પ્રકાશ લગભગ સંપૂર્ણપણે વિખેરાઈ જાય છે, ફક્ત લાલ અને નારંગી કિરણો બાકી રહે છે. આ જ કારણ છે કે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે આકાશ લાલ રંગનું દેખાય છે.

બીજા ગ્રહો પર અલગ-અલગ આકાશ

પૃથ્વી પર આકાશ વાદળી છે, પરંતુ દરેક ગ્રહનું આકાશ એક જેવું હોતું નથી. મંગળ ગ્રહનું આકાશ ધૂળને કારણે ગુલાબી કે હલ્કા નારંગી રંગનું જોવા મળે છે, જ્યારે શુક્ર ગ્રહ પર વાદળો અને કાર્બન ડાઇઓક્સાઇડની પરતને કારણે આકાશ થોડું પીળું દેખાય છે. એટલે કે દરેક ગ્રહના આકાશનો રંગ તેની હવા અને વાતાવરણ પર નિર્ભર કરે છે.

આકાશનો વાદળી રંગ આપણને રોજ જોવા મળે છે, પરંતુ તેની પાછળ વિજ્ઞાનનું ગાઢ અને સુંદર રહસ્ય છુપાયેલું છે. આ રંગ ન આપણે માત્ર પ્રકૃતિની સુંદરતા દેખાડે છે, પરંતુ તે પણ શીખવાડે છે કે નાના-નાના તરંગો અને અદ્રશ્ય કણ મળી કેટલો મોટો ચમત્કાર રચી શકે છે.

 

