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નેપાળમાં ભયંકર જળપ્રલય: હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ અને પુલ તણાયા, જીવ બચાવવા ભાગતા લોકો ગરકાવ – જુઓ તબાહીની તસવીરો

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 26, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:14 PM IST

નેપાળમાં કુદરતનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો છે. તિબેટ સરહદ પર અચાનક આવેલા ભીષણ પૂર અને ઝડપથી આવેલા પાણીના પ્રવાહે તબાહી મચાવી છે. અચાનક રૌદ્ર રૂપ ધારણ કરેલી નદીએ ક્ષણભરમાં બધુ કાટમાળમાં ફેરવી દીધું હતું. આ જળ પ્રલયમાં ઘણી હાઇડ્રોપાવર સાઇટ્સ તબાહ થઈ ગઈ. રસ્તા અને પૂલ તૂટી ગયા અને અનેક વાહનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા.

અચાનક આવેલી ત્રાસદીએ જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. જ્યાં ઘણા લોકો લાપતા થયા છે અને મોટા પાયે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. તસવીરો દ્વારા જુઓ નેપાળમાં આવેલા પૂરના ખતરનાક દ્રશ્યો...
 

નેપાળમાં કુદરતનો કહેર1/11

નેપાળમાં કુદરતનો કહેર

નેપાળના રાસુવા જિલ્લામાં બોટેકોશી નદીમાં અચાનક આવેલા પૂરને કારણે તબાહીનો મંજર જોવા મળ્યો. થોડા સમયમાં અનેક પૂર ધરાશાયી થયા હતા. આ ઘટનામાં આઠથી વધુ લોકોના મોત થયા છે તો ઘણા લોકો લાપતા છે.

પૂલ ધરાશાયી થઈ ગયો2/11

પૂલ ધરાશાયી થઈ ગયો

નેપાળમાં આવેલા પૂરને કારણે એક પૂલ ધરાશાયી થઈ ગયો હતો. થોડી સેકેન્ડમાં નદીએ ધારણ કરેલા રૌદ્ર સ્વરૂપની સામે પૂલ ધરાશાયી થઈ ગયો હતો.

પૂરની ઝપેટમાં કાર3/11

પૂરની ઝપેટમાં કાર

નેપાળમાં તિબેટની સરહદ પાસે આવેલા વિસ્તારમાં અચાનક આવેલા પૂરને કારણે ઘણા ગામો પ્રભાવિત થયા છે. આ પૂરની ઝપેટમાં કાર પણ આવી ગઈ છે.

ભયાનક તબાહી4/11

ભયાનક તબાહી

નેપાળમાં આવેલા ભયંકર પૂરનો અંદાજ આ તસવીરોથી લગાવી શકાય છે. તસવીરમાં જોવા મળી રહેલી પિકઅપ વાન પૂરનો પુરાવો આપી રહી છે.

બચાવ અભિયાન જારી5/11

બચાવ અભિયાન જારી

અચાનક આવેલા ભીષણ પૂર વચ્ચે લોકોને બચાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. બચાવ દળો સતત મુશ્કેલ સમયમાં કામ કરી રહ્યાં છે.

ચારે તરફ પાણી જ પાણી6/11

ચારે તરફ પાણી જ પાણી

આ પૂરને કારણે તિબેટ સરહદની આસપાસના ક્ષેત્રોમાં માત્ર પાણી જ જોવા મળી રહ્યું છે. આ જળ પ્રલયમાં અનેક રસ્તા અને પૂલ તૂટી ગયા છે. અનેક વાહનો પાણીમાં તણાયા છે.

ચારે તરફ પૂરની અસર7/11

ચારે તરફ પૂરની અસર

પહાડો વચ્ચે પસાર થઈ રહેલી નદીઓ પૂરને કારણે રોદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂકી છે. ઘાટીમાં દૂર-દૂર સુધી માત્ર કીચડ, કાટમાળ અને તબાહીનો મંજર જોવા મળી રહ્યો છે.

કાટમાળ બની ગયા ઘણા પ્રોજેક્ટ8/11

કાટમાળ બની ગયા ઘણા પ્રોજેક્ટ

પૂરની ઝપેટમાં આવવાથી નેપાળ સરહદ પર બનેલી ઘણી ઈમારતો, સુરક્ષા ચોકીઓ અને આવાસીય પરિસર સંપૂર્ણ ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ કાટમાળમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા છે. પ્રોજેક્ટ સાઇટ્સ અને આંતરમાળખાને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે.

થોડા સમયમાં બધુ વેરવિખેર9/11

થોડા સમયમાં બધુ વેરવિખેર

તિબેટથી અચાનક આવેલા પૂરે નેપાળમાં એવી તબાહી મચાવી કે થોડી કલાકો પહેલા આબાદ દેખાતું ક્ષેત્ર કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગયું છે. નદીની આસપાસ બનેલા ઘરો ધરાશાયી થઈ ગયા છે.

પૂરના પ્રકોપમાં પૂલ ધરાશાયી10/11

પૂરના પ્રકોપમાં પૂલ ધરાશાયી

નેપાળમાં આવેલા ભીષણ ફ્લેશ ફ્લડે માત્ર વસ્તીઓ જ નહીં, પરંતુ સ્તાઓને મોટી અસર પહોંચાડી છે. આ તસવીરમાં નદીના પ્રવાહમાં એક પુલ તૂટી ગયો. 

નદીઓ બની ગાંડીતૂર11/11

નદીઓ બની ગાંડીતૂર

નદીઓમાં એટલો જોરદાર પાણીનો પ્રવાસ આવ્યો કે ભારે પથ્થરો અને કાટમાળના પ્રવાહથી મોટા-મોટા પૂલ ટકી શક્યા નહીં અને તૂટીને વહી ગયા હતા. 

TAGS:
Nepal flash flood news

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