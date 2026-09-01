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Nepal Floods: શબઘરોમાં જગ્યા ખૂટી, આશાઓ તૂટી: સેંકડો પરિવાર નિરાધાર, 10 તસવીરોમાં જુઓ નેપાળનું કાળજું કંપાવી દેતું દર્દ

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:50 AM IST

નેપાળની ત્રાસદીમાં ઓછામાં ઓછા 900 લોકોના મોત થયા છે. હજુ અનેક લોકો લાપતા છે. અચાનક આવેલા પૂરને કારણે નેપાળમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે.

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નેપાળમાં 26 ઓગસ્ટે અચાનક આવેલા પૂરમાં બધુ તબાહ થઈ ગયું. આ પ્રાકૃતિક આપદા બાદ રાહત-બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. નેપાળના વિદેશ મંત્રાલય તરફથી જારી આંકડા અનુસાર ત્રાસદી વચ્ચે 323થી વધુ વિદેશી નાગરિકોને સુરક્ષિત બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ 39 દેશોના આશરે 600 નાગરિક હજુ લાપતા છે, જેની શોધખોળ ચાલી રહી છે.

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નેપાળમાં મોટી સંખ્યામાં વિદેશી નાગરિકો લાપતા હોવાને કારણે ત્યાંના વિદેશ મંત્રાલયે એક સમર્પિત ઈમરજન્સી કંટ્રોલ રૂમ બનાવ્યો હતો. આ કંટ્રોલ રૂમ એજન્સીઓ અને લાપતા લોકોના પરિવારજનો સાથે સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. બીજીતરફ પૂરને કારણે ટનલમાં ઘણા લોકો ફસાયેલા હોવાની જાણકારી સામે આવી છે, જેને બચાવવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

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પૂરને કારણે ટનલમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે ભારત અને ચીનની વિશેષ ટીમો પહોંચી છે. જાણકારી અનુસાર ભારતે 11 અને ચીને 9 નિષ્ણાંતોવાળી ટીમ મોકલી છે. સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે સંકલન કરી ફસાયેલા લોકોને બહાર લાવવા માટે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.  

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આ વચ્ચે નેપાળમાં મોટી સંખ્યામાં મળી રહેલા મૃતદેહોની ઓળખ કરવી મુશ્કેલ થઈ રહી છે. મૃતદેહોને રાખવાની અસ્થાયી વ્યવસ્થા પડી ભાંગી છે. તેવામાં મૃતદેહોને કારણે સંક્રમણ ફેલાવાનો ખતરો વધી રહ્યો છે, જેને જોતા તંત્રએ મૃતદેહોને દફનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પરંતુ આ બધા મૃતદેહોને દફનાવતા પહેલા તેના ડીએનએ સેમ્પલ લેવામાં આવશે. બાદમાં પરિવારજનો સાથે મેચ કરવામાં આવશે અને પછી મૃતદેહો કાઢી પરિવારજનોને સોંપવામાં આવશે.

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નેપાળ આ સમયે સૌથી મોટી આપદાનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ કારણ છે કે મુશ્કેલ સમયમાં નેપાળની સાથે ભારત, ચીન, જાપાન, અમેરિકા સહિત ઘણા દેશ મદદ માટે આગળ આવ્યા છે. ભારતે સૌથી પહેલા નેપાળને રાહત સામગ્રી મોકલી છે, તેમાં ધાબળા, જનરેટર, ફ્રીઝર, ડીએનએ કિટ, ફૂડ પેકેટ સહિત ઘણી સામગ્રી સામેલ છે.

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નેપાળ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું કે આ પૂરને કારણે સૌથી વધુ નુકસાન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને થયું છે. રસ્તાઓ, મકાનો અને જળવિદ્યુત પરિયોજનાઓને ખુબ નુકસાન પહોંચ્યું છે. નુકસાનનો આંકડો હવે સામે આવશે. નેપાળના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે ફરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉભું કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મદદની જરૂર પડશે.

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નેપાળના પ્રધાનમંત્રી બાલેન શાહનું કહેવું છે કે તેઓ ખુદ સમગ્ર રાહત અને બચાવ કાર્યની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સમન્વય અભિયાન પર નજર રાખી રહ્યાં છે. નેપાળી સેનાના સૂત્રો પ્રમાણે રાહત અને બચાવ કાર્યને ઝડપથી પૂરુ કરવા માટે 15 હેલીકોપ્ટરની મદદ લેવામાં આવી રહી છે. તેમાં નેપાળ સેનાના 7 હેલિકોપ્ટર અને અન્ય ખાનગી કંપનીઓના છે.

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નેપાળ તરફથી જારી સરકારી આંકડા પ્રમાણે અહીં આવેલા પૂરમાં મૃતકોનો આંકડો 900થી વધુ ગયો છે. આ વચ્ચે પૂરને લઈને ફરી ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. કાઠમાંડૂના અધિકારીઓએ કહ્યું કે ભોટેકોશી નદીમાં જળસ્તર ખતરનાક રીતે વધી રહ્યું છે. એકવાર ફરી સ્થાનિક હવામાન વિભાગે પૂરના ખતરાને લઈને ચેતવણી જાહેર કરી છે.

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નેપાળની ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સીએ કહ્યુ કે આ ત્રાસદીમાં મૃત્યુ પામનારની સંખ્યા વધી 903 થઈ ગઈ છે, તો 2400થી વધુ લોકો લાપતા છે. ચીની અધિકારીઓએ સરહદના ચીનના ક્ષેત્રમાં 16 મોત અને 546 લાપતા લોકોની જાણકારી હોવાની વાત કહી છે. લાપતા લોકોમાં અનેક દેશોના નાગરિકો સામેલ છે. કેટલાક પર્યટક તો કોઈ કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા પર ગયા હતા.

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નેપાળમાં રાહત અને બચાવ કાર્ય વચ્ચે ઘણી સામગ્રીની જરૂરિયાત હોવાની વાત કહી છે. નેપાળના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા લોક બહાદુર પૌડેલ છેત્રી તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે અમારે ટનલમાં ફસાયેલા લોકોને જીવિત રાખવા માટે સ્કેનર, તત્કાલ ડીએનએ ટેસ્ટ કરવામાં સક્ષમ ફોરેન્સિક ટેક્નોલોજીની સાથે મૃતદેહોને રાખવા માટે ફ્રીઝર અને બેલી બ્રિજ ઉપલબ્ધ કરાવવાના સંબંધમાં અન્ય દેશો સાથે સંપર્ક સાધ્યો છે.

TAGS:
Nepal Floods
Nepal Flash Floods

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