Web Series: દિલ્હીના ઉપહાર સિનેમામાં થયેલા અગ્નિકાંડની સત્ય ઘટના પર આધારિત છે આ વેબ સીરીઝ, સમગ્ર ઘટના વિશે જાણી હચમચી જશો
Netflix Must Web Series Trial By Fire: જો તમને રિયલ લાઈફ ઘટનાઓ પર બનેલી વેબ સીરીઝ જોવાનો શોખ છે તો તમારા લિસ્ટમાં ટ્રાયલ બાય ફાયર વેબ સીરીઝનું નામ અત્યારે જ નોંધી લો અને પહેલી ફુરસદમાં આ વેબ સીરીઝ જુઓ. આ વેબ સીરીઝ તમને અંદર સુધી હચમચાવી દેશે.
ટ્રાયલ બાય ફાયર વેબ સીરીઝ
ટ્રાયલ બાય ફાયર વેબ સીરીઝ નેટફ્લિક્સની વેબ સીરીઝ છે. જેમાં મુખ્ય ભુમિકામાં અભય દેઓલ અને રાજશ્રી દેશપાંડે છે જે એવા માતાપિતાની ભુમિકામાં છે જેમણે પોતાના સંતાનો ઉપહાર સિનેમાના અગ્નિકાંડમાં ગુમાવ્યા અને પછી ન્યાય માટે વર્ષો સુધી લડત લડી.
દિલ્હીના ઉપહાર સિનેમામાં થયેલ અગ્નિકાંડ
ટ્રાયલ બાય ફાયર વેબ સીરીઝ દિલ્હીના ઉપહાર સિનેમામાં થયેલા અગ્નિકાંડ પર આધારિત વેબ સીરીઝ છે. આ અગ્નિકાંડ 13 જૂન 1997 માં બોર્ડર ફિલ્મના શો દરમિયાન થયો હતો. જેમાં ફિલ્મ જોવા આવેલા 59 લોકોના મોત થયા હતા. આ અગ્નિકાંડની ઘટનાથી દેશભરના લોકો હચમચી ગયા હતા.
ટ્રાયલ બાય ફાયર
ટ્રાયલ બાય ફાયર વેબ સીરીઝમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે દિલ્હીના ઉપહાર સિનેમામાં બેદરકારીના કારણે 59 લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. ફિલ્મમાં અભય દેઓલ શેખર કૃષ્ણમૂર્તિના પાત્રમાં જોવા મળે છે અને રાજશ્રી દેશપાંડે નીલમ કૃષ્ણમૂર્તિ છે.
શેખર અને રાજશ્રીએ તેમના બાળકો આ અગ્નીકાંડમાં ગુમાવ્યા
આ બંને પાત્ર કાલ્પનીક નથી, શેખર અને રાજશ્રીએ તેમના બાળકો આ અગ્નીકાંડમાં ગુમાવ્યા હતા અને પછી તેમને ન્યાય મળે તે માટે લડત ચલાવી હતી. જેના પર આ વેબ સીરીઝ બનાવવામાં આવી છે. જો તમને દિલ્હી ઉપહાર સિનેમા અગ્નિકાંડ વિશે ખબર નથી અને તે સમયે કેવી બેદરકારી રાખવામાં આવી હતી તે જોવું હોય તો આ વેબ સીરીઝ જુઓ.
