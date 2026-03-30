વિશ્વમાં મહાયુદ્ધ વચ્ચે વધુ એક દુશ્મનની થઈ એન્ટ્રી! કોરોના વેક્સીન લેનારા પણ બનશે શિકાર
New COVID variant Cicada detected in US : વિશ્વમાં ફરી એકવાર કોરોનાએ માથું ઊંચક્યું છે. અમેરિકામાં કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ સિકાડાનું સંકટ આવી ચઢ્યું છે. અમેરિકા, યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં સિકાડા ફેલાવવાની શરૂઆત થઈ છે. ડર એ છે કે, વિશ્વમાં મહાયુદ્ધ વચ્ચે વધુ એક દુશ્મનની એન્ટ્રી થઈ છે. ત્યારે આ સિકાડા કોવિડ વાયરસ કેવો છે, તેના લક્ષણો શું છે, તે અત્યાર સુધી આવેલા તમામ વેરિયન્ટથી કેટલો અલગ છે તે જાણી લો.
વિશ્વમાં ફરી એકવાર કોરોનાએ ઊંચક્યું માથું
કોરોનાના નવા વેરિએન્ટ 'સિકાડા'એ દુનિયાની ચિંતા વધારી છે. અમેરિકામાં કોરોનાના નવા વેરિએન્ટ 'સિકાડા'નું સંકટ આવી પડ્યું છે. અમેરિકામાં એક બાદ એક દર્દીઓ સિકાડાના શિકાર બની રહ્યા છે. સિકાડા વેરિએન્ટ ફેલાવવાની ગતિથી તબીબો ચિંતિત બન્યા છે. આ નવા વેરિએન્ટે 2024માં સાઉથ આફ્રિકામાં એન્ટ્રી કરી હતી. એકવાર સમાપ્ત થયા બાદ સિકાડાએ ફરી એકવાર માથુ ઊંચક્યું છે. અમેરિકા, યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં સિકાડાના ફેલાવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.
કોરોનાએ હજી પીછો નથી છોડ્યો
કોરોનાએ હજી આપણો પીછો છોડ્યો નથી. કોરોના વિશ્વમાંથી ગાયબ થયો જ નથી. સમય-સમય પર તેના નવા વેરિયન્ટ અલગ અલગ રૂપમાં જોવા મળી રહ્યાં છે.
'સિકાડા'થી સાવધાન !
તાવ, ગળામાં ખારાશ, સતત ખાંસી આવે તો સાવધાન થઈ જજો. 'BA.3.2' વેરિએન્ટ એન્ટીબોડીને પણ ચકમો આપીને તમારા શરીરમાં ઘર કરી જશે.
'સિકાડા' વેરિએન્ટના લક્ષણ શું છે
સિકાડાના લક્ષણો પણ જાણી લેવા જરૂરી છે. 'BA.3.2'ના લક્ષણ સામાન્ય તાવ જેવા જ છે. શરીરમાં જલદી જ થાક જેવું લાગે, તાવ, ગળામાં ખારાશ, સતત ખાંસી આવે, શરીરમાં બહુ જ દુખાવો થવો, સ્વાદ કે ગંધ આવવાનું બંધ થવું, કેટલાક લોકોને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય ત્યારે તાત્કાલિક ડોક્ટરને બતાવવું.
આ વેરિએન્ટ જીવલેણ છે ?
આ વેરિયન્ટ એવો છે કે તેમાં વેક્સીન લગાવનાર લોકો પણ શિકાર બને છે. 'BA.3.2' વેરિએન્ટ એન્ટીબોડીને ચકમો આપી શકે છે. સદનસીબે મૃત્યુદરમાં મોટો ઉછાળો નથી. ઉપરાંત તે જૂના વેરિએન્ટથી ખતરનાક હોવાના પુરાવા પણ નથી. હાલ કોઈ મોટું સંકટ નથી દેખાતું. કારણ કે, સિકાડા સતત પોતાને બદલી રહ્યો છે.
એન્ટીબોડીથી પણ બચીને નીકળે છે
શરૂઆતની રિસર્ચમા સામે આવ્યું કે, આ સ્ટ્રેઈન એન્ટીબોડીથી પણ બચીને નીકળી જાય છે. હાલ રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે, અને વૈજ્ઞાનિકો સતત તેની તપાસ કરી રહ્યા છે. હાલ, સ્વાસ્થય એજન્સીઓ સતત લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી રહ્યાં છે. એક્સપર્ટસનુ કહેવુ છે કે, લક્ષણ ભલે સામાન્ય હોય, પણ ઈન્ફેક્શનનો ફેલાવો જોતા સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. જેથી કોઈ પણ સંભવિત ખતરાને ટાળી શકાય.
Trending Photos