બીજું વાવાઝોડું તો ગુજરાત તરફ જ આવી રહ્યું છે! 2 નવેમ્બર સુધી ગુજરાતની આગાહી આવી ગઈ
Cyclone Month Alert : દેશ પર મંડરાઈ રહ્યો છે વધુ એક ખતરનાક વાવાઝોડાનો ખતરો. ચક્રવાત મોન્થા આજે સાંજ સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશના તટ સાથે ટકરાશે. પરંતું ગુજરાત પર તેની મોટી અસર જોવા મળવાની છે, જેની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માએ કહ્યુ કે, અરબ સાગરમાં બનેલા ડિપ્રેસરના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ યથાવત રહેશે. સૌથી વધુ વરસાદ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં પડ્યો. આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. આગામી ત્રણ દિવસ સૌરાષ્ટ્રમાં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતનાં જિલ્લાઓમાં બે દિવસ યેલો અલર્ટ છે. બે દિવસ બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધશે.
દરિયા કાંઠે LC3 સિગ્નલ જાહેર
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, મોન્સૂન ટ્રફ, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. દરિયો તોફાની બનતા માછીમારોને પાંચ દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. દરિયા કાંઠે LC3 સિગ્નલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દરિયામાં આજથી ચાર દિવસ બાદ વધુ પવનનું જોર વધશે. અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.
સિઝનનું પહેલું ચક્રવાતી વાવાઝોડું
બંગાળની ખાડીમાં મોન્થા નામનું આ સિઝનનું પહેલું ચક્રવાતી વાવાઝોડું ત્રાટક્યું છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી જારી કરી છે કે, મંગળવારે મોડી રાત્રે દરિયાકાંઠાના રાજ્યો, ખાસ કરીને ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશમાં 90-110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. ચક્રવાત 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ચક્રવાત મોન્થા જે ઝડપે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં આગળ વધી રહ્યું છે તેના કારણે ગુજરાતના હવામાન પર પણ અસર થઈ રહી છે. ચક્રવાત મોન્થા આગામી 24 કલાકમાં દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ત્રાટકવાની ધારણા છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, ગુજરાતમાં આજથી 2 નવેમ્બર સુધી રાજ્યભરમાં વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. આ સાથે પાંચ દિવસ એટલે કે, 31 ઓક્ટોબર સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અત્યંત ભારે વરસાદની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. માછીમારો માટે આગામી પાંચ દિવસ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
આજે ક્યા ક્યા આગાહી
હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે નાવ કાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. રાજ્યમાં હળવાથી અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. જેમાં ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, અમરેલી, પોરબંદર અને ભાવનગરમાં રેડ એલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, સુરત અને ભરૂચમાં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં યેલો એલર્ટ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે. અરબ સાગરમાં સર્જાયેલા ડિપ્રેશનના કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ છે, તો મોસમી વરસાદના કારણે સતત બીજા દિવસે અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ છે.
અંબાલાલ પટેલની ખેડૂતોને સલાહ
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને આગાહી કરી કે, આગામી 24 કલાકમાં સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, કચ્છના ભાગો, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે. ધીરે ધીરે વરસાદ ડુંગરપુર થઈને રાજસ્થાન ભાગોમાં જવાની શક્યતા રહેશે. જેને કારણે રાજસ્થાન વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને અરબી સમુદ્રની મજબૂત સિસ્ટમ કારણે તેમજ બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ કારણે થઈ રહ્યો છે. આ વરસાદ ધીરે ધીરે ધટશે. આફત લગભગ ઘટશે. 2 થી 5 નવેમ્બર સુધી ધીરો વરસાદ રહેશે. જેની કૃષિ પાકો પર પણ અસર થવાની શક્યતા રહેશે.
દ્વારકામાં 60 કિમી પ્રતિ કલાકે પવન ફૂંકાશે
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના માછીમારો અને બોટ માલિકો માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ સૂચના જાહેર કરાઈ છે. હવામાન વિભાગની ભારે પવન અને વરસાદની આગાહીને પગલે, ઓખા બંદર પર સતત ચોથા દિવસે ત્રણ નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે. આગામી પાંચ દિવસ એટલે કે 30 ઓક્ટોબર સુધી દરિયો ન ખેડવા અને માછીમારીની તમામ પ્રવૃત્તિઓ બંધ રાખવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. પવનની ગતિ 40-50 કિલોમીટરથી વધીને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની સંભાવના હોવાથી દરિયામાં ગયેલી તમામ બોટોને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે પાછી બોલાવી લેવા અને જાનમાલનું નુકસાન ન થાય તે માટે સંપૂર્ણ તકેદારી રાખવા સૂચના અપાઈ છે.
