વાવાઝોડું સુરત-મુંબઈ વચ્ચે ટકરાશે? ગુજરાત તરફ પલટી મારશે વાવાઝોડું, નવા ચોંકાવનારા અપડેટ
Cyclone Alert : ચક્રવાત મોન્થા આજે સાંજ સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશના તટ સાથે ટકરાશે. લેન્ડફોલ સમયે 100થી 110 કિમી સુધી પવનની ઝડપ રહેશે. પરંતું દેશ પર વધુ એક ખતરનાક વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. અને આ બીજું વાવાઝોડું તો ગુજરાત તરફ જ આવી રહ્યું છે.
દેશ પર મંડરાયો વધુ એક ચક્રવાતનો ખતરો
આજે ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડું મોન્થા બનશે. જે આજે સાંજ સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશના તટ પર ટકરાશે. આ કારણે આંધ્રપ્રદેશના સમુદ્ર કાંઠા વિસ્તારોમાં અલર્ટ જાહેર કરાયું છે. કાંઠા વિસ્તારોમાંથી લોકોને હટાવવાનું શરૂ કરાયું છે. આ રુટની 65થી વધુ ટ્રેન અને ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે.
ક્યારે લેન્ડફોલ કરશે મોન્થા
મોન્થા વાવાઝોડું આજે સાંજે અથવા રાત્રે લેન્ડફોલ કરશે. લેન્ડફોલ સમયે પવનની ગતિ 110 કિમી પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે. હવામાનના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, 6 કલાકમાં જ વાવાઝોડાની ગતિ 18 કિમી પ્રતિ કલાક વધી ગઈ છે. વાવાઝોડાના કારણે અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. બે દિવસ સુધી આંધ્રપ્રદેશના વિસ્તારોમાં મૂશળધાર વરસાદ થશે. સેના, NDRF સહિતની રેસ્કયૂ ટીમોને અલર્ટ મોડમાં રખાઈ છે.
બીજું વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આવવવાની શક્યતા
વાત થઈ મોન્થા વાવાઝોડાની, જે બંગાળની ખાડીમાંથી આવ્યું છે. પરંતું બીજુ વાવાઝોડું અરબ સાગરમાંથી આવી રહ્યું છે, અને તે ગુજરાત તરફ આગળ ગતિ કરી રહ્યું છે. અરબ સાગરમાં 600 કિમી દૂરથી ડિપ્રેશનને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ગુજરાત તરફ ખેંચી રહ્યું છે. 20 કિ.મી.ની ઝડપે આગળ વધતું ડિપ્રેશન ગુરુવાર સુધીમાં સુરત - મુંબઇ વચ્ચે ટકરાશે તેવી શક્યતા હાલ દેખાઈ રહી છે.
નવા વાવાઝોડાએ ગુજરાત તરફ પલટી મારી
અબર સાગરના ડિપ્રેશને ફરી ગુજરાત તરફ પલટી મારી છે. તેથી હજુ પણ વરસાદની તીવ્રતા વધી શકે છે. આ ડિપ્રેશન 20 કિલોમીટરની ઝડપથી ગુજરાત તરફ ગતિ કરી રહ્યું છે અને ડિપ્રેશન ગુરુવાર સુધીમાં સુરત-મુંબઈ વચ્ચે ટકરાશે તેવુ અનુમાન છે. અત્યારે તે ગુજરાતથી અંદાજે 600 કિમી દૂર છે. આટલું જ નહીં, ડિપ્રેશનને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ગુજરાત તરફ ખેંચી રહ્યું છે.
તો ગુજરાત પર શું અસર થશે
અરબ સાગરનું ડિપ્રેશન આગામી 30 ઓક્ટોબર સુધી સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય, દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર પરનું ડિપ્રેશન છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન 20 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ તરફ આગળ વધ્યું હતું. આ સિસ્ટમ આજે 27 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ 08,30 કલાકે અક્ષાંશ 16.4N અને રેખાંશ 66.9E નજીક, મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર) થી લગભગ 700 કિમી પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમ, પણજી (ગોવા) થી 750 કિમી પશ્ચિમ, અમીનીદિવી (લક્ષદ્વીપ) થી 860 કિમી ઉત્તરપશ્ચિમ અને મેંગલોર (કર્ણાટક) થી લગભગ 940 કિમી પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ પર સ્થિત હતું. આગામી 48 કલાક દરમિયાન તે પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં લગભગ ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે. ડિપ્રેશન સાથે સંકળાયેલી અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનમાંથી રચાયેલું ટર્ક પૂર્વ મધ્ય અરબી સમુદ્રથી પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ સુધીના પૂર્વ-ઉત્તર અરબી સમુદ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રદેશમાં દરિયાની સપાટીથી 1.5 અને 3.1 કિમી ઉપર યથાવત છે.
