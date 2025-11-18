લેઉવા પટેલના વ્હાલા નરેશ પટેલ વિશે કોણે ઝેર ઓક્યું, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ પોસ્ટ
Naresh Patel : પાટીદાર સમાજના મોભી નરેશ પટેલને બદનામ કરવાના ષડયંત્ર છેલ્લા લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યું છે. આવામાં નવી વાયરલ થયેલી પોસ્ટે ખળભળાટ મચાવ્યો છે. ભાવિન ઉર્ફે બન્ની ગજેરાએ ‘લેઉવા પટેલ સમાજ બચાવો આંદોલન’ થકી વિવાદનો મધપૂડો છંછેડ્યો છે. ત્યારે નરેશ પટેલના સમર્થકો અને વિરોધીઓ વચ્ચે 'ફેસબુક વોર' શરૂ થઈ ગઈ છે.
ફેબસુકમાં હાલ પાટીદારોના બે ફાંટા પડ્યા છે, એક નરેશ પટેલના સપોર્ટમાં અને બીજું નરેશ પટેલના વિરોધમાં. નરેશ પટેલના સમર્થનમાં ખોડલધામના પ્રવક્તા હસમુખ પટેલે લાંબીલચક પોસ્ટ કરી છે. સામે બન્ની ગજેરાએ જવાબ આપવા માટે ટપકું મૂક્યું. સમાજના લોકોની સોશિયલ મીડિયા વોરથી પાટીદાર આગેવાનો પણ કંટાળ્યા છે. આખરે વારંવાર બ્રેક બાદ આ મુદ્દો ક્યાંથી આવી જાય છે.
ખોડલધામના પ્રવક્તા હસમુખ પટેલની પોસ્ટ
તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે, સોશ્યલ મીડિયામાં સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા મથતા અને સમાજને ગેર માર્ગે દોરવામાં રચ્યા પચ્યા રહેતા અને તેઓને સપોર્ટ કરનારાઓ જોગ. નરેશભાઈ પટેલ નથી કોઈ ચૂંટાયેલા રાજકીય પ્રતિનિધિ કે નથી કોઈ રાજકીય પાર્ટીના આગેવાન. નરેશભાઈ માત્ર ને માત્ર લેઉવા પટેલ સમાજની એક સુત્રતાના પ્રણેતા અને લેઉવા પટેલ સમાજની માતૃ સંસ્થા શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટના સ્થાપક અને સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત આગેવાન છે અને એક સામાજિક આગેવાન તરીકે નરેશભાઈ પટેલે જ્યાં રજૂઆત કરવી પડે ત્યાં એ પરિવાર ની સાથે જઈને કરી છે. પરંતુ એક વાત ઉપર ધ્યાન દોરવું જરૂરી છે.. પરિવાર ની તકલીફ માટે ફક્ત નરેશ ભાઈ જ કેમ? કેમ કોઈ રાજકીય ચૂંટાયેલા કે સરકારના મંત્રી ને જવાબદાર નથી માનતા ? ભાજપ.કોંગ્રેસ. કે આપ માં કેટલાય આગેવાનો છે તો શું એમની કોઈ જવાબદારી નથી ? સમાજ મા એક થી એક દિગ્ગજ આગેવાન છે તો પરિવારે એમની પાસે ન જવું જોઈએ..? સમાજ માં થી સરકારના મંત્રી અને પૂર્વ મંત્રીઓ સાથે સાથે અનેક રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનો છે તો પરિવારે એમનો સંપર્ક ન કરવો જોઈએ ? ફક્ત નરેશભાઈ ને જ ટાર્ગેટ કરીને શું સાબિત કરવા માંગે છે ? સોશિયલ મીડિયામાં બેફામ લખતા કે બોલતા લોકો કેમ નરેશભાઈ સિવાય બીજાની જવાબદારી ફિક્સ નથી કરતા ? તો એના ઉપરથી ક્યાંક એવું તો નથી ને નરેશભાઈની સામાજિક છબીને નુકસાન કરવાની અને લેઉવા પટેલ સમાજની માતૃ સંસ્થા શ્રી ખોડલધામ ને બદનામ કરીને આત્મ સંતોષ મેળવવા માટે આ પરિવાર નો ઉપયોગ કરીને કોઈ મોટી ગેમ કરી રહ્યું હોય. સમાજ માટે વિચારવા લાયક અને ગંભીરતાથી ધ્યાને લેવા જેવી બાબત છે. સત્ય પરેશાન હો સકતા હૈ લેકિન પરાજીત નહીં....
તો સામે યુટ્યુબર બન્ની ગજેરાએ ફરીથી નરેશ પટેલ વિરોધી રાગ આલાપ્યો છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકીને લખ્યું કે, સમાજ ને સમાજ ના આગેવાનો થી બચાવો... સમાજ ને સમાજ ના આગેવાનો થી બચાવો... લેઉવા પટેલ સમાજ બચાવો આંદોલન. ખોડલધામ નો ટાઇમ પૂરો હવે કાળજા કઠણ કરી લેજો ટ્રસ્ટીઓ. આ સમાજ ને એક અરીસો બતાવવા માટે. તારીખ 16-નવેમ્બર થી કાગવડ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવા માં આવશે. ખોડલધામ માં રાણપરીયા પરિવાર દ્વારા ભંડારો ચાલુ કરવા માં આવશે. માતાજી ના ધામ માં આવતા યાત્રિકો માટે ની શુલ્ક ભોજન ની વ્યવસ્થા ઉભી કરવા માં આવશે. માતાજી ના ધામ માં આવતા યાત્રિકો માટે રહેવા ની સુવિધા ઊભિ કરવા માં આવશે. ગામડે થી લોકો ને ખોડલધામ લઈ આવી ખોડલધામને ચુંટણી ની દુકાન બનાવી દીધી છે એ બતાવવા માં આવશે. ખોડલધામ સરકાર પાસે થી સહાય લેવા કેવા લોકો નો ઉપયોગ કરે છે એ બતાવશુ. ખોડલધામ માં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ વખતે સમાજ ને ભેગા કરવા માટે માતાજી ની આસ્થા સાથે રમત કરી નરેશ ભાઈ એન્ડ નરેશ ભાઈ ટુકડી એ કેવા દૂર પ્રચાર કર્યા એ બતાવવા માં આવશે. રેકોર્ડ બનાવવા કેવા કેવા ખેલ કર્યા એ બતાવીશું. ખોડલધામ એ સમાજ ને કેવી કેવી મદદ કરી અને કેટલા લોકો ફસાયા એ બતાવવા માં આવશે. ખોડલધામ ના ટ્રસ્ટી ઓ ની પાર્ટી ઓ બતાવવા માં આવશે મોટી સ્ક્રીન પર...
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ અગાઉ પાટીદાર નેતા જીગીશા પટેલ અને બન્ની પટેલની કથિત ઓડિયો કલીપ વાયરલ થઈ હતી. જેમાં નરેશ પટેલને ધમકી આપવાની અને તેમની ઓફિસે સીડી મોકલી વાત કરવામાં આવી હતી.
