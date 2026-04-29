1 મે પહેલા જ બદલાઈ ગયા ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ

New Gas Cylinder Price : આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને કુદરતી ગેસના ભાવમાં વધઘટના કારણે 1 મેથી ગેસના ભાવમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે, 1 મે પહેલા ભારતમાં ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ ગેસના ભાવ બદલાઈ ગયા છે કે જૂના ભાવ યથાવત છે. 

Updated:Apr 29, 2026, 01:29 PM IST

New Gas Cylinder Price : ભારતની LPG આયાતનો લગભગ 90% હિસ્સો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવે છે. આ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે એવી આશંકા છે કે ગેસના પુરવઠામાં વિક્ષેપ આવી શકે છે. જેના કારણે ગેસના ભાવ પર અસર પડી શકે છે.  

આજે એટલે કે 29 એપ્રિલના રોજ ગેસના ભાવની વાત કરીએ તો ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને કુદરતી ગેસના ભાવમાં વધઘટના કારણે 1 મેથી ગેસના ભાવમાં વધારો જોવા મળી શકે છે.  

14.2 કિલોગ્રામ ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર અને 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવની વાત કરીએ તો નવી દિલ્હીમાં ઘરેલુ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹913 છે, જ્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹2,078.50 છે. મુંબઈમાં ઘરેલુ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹912.50 છે, જ્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹2,031 છે.

અમદાવાદની વાત કરીએ તો ઘરેલુ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹920 છે, જ્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹2,098 છે. સુરતમાં ઘરેલુ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹918.50 છે, જ્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹2,031 છે.

1 મેના રોજ, ઓઈલ કંપનીઓ ફરી એકવાર કિંમતોની સમીક્ષા કરશે. વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈનમાં ચાલી રહેલા વિક્ષેપોને ધ્યાનમાં રાખીને નિષ્ણાતો માને છે કે કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં વધારો અથવા ઘટાડો કરવાનો કોઈપણ નિર્ણય આંતરરાષ્ટ્રીય ગેસ બેન્ચમાર્ક પર આધારિત હશે.  

LPG Price todayNew Gas Cylinder Pricelpg cylinder priceGas Price

