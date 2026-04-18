LPG ગેસના નવા ભાવ જાહેર, કોમર્શિયલ સિલિન્ડર ₹2100એ પહોંચ્યો ! જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

LPG Price Today : વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે ઘરેલુ ગેસ અને PNGના નવા ભાવ 18 એપ્રિલના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં સરકારે જણાવ્યું છે કે પુરવઠો પૂરતો છે અને જનતાને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા વિનંતી કરી છે. ત્યારે તમારા શહેરમાં ગેસ સિલિન્ડરના વર્તમાન ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Apr 18, 2026, 01:36 PM IST

LPG Price Today : વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે ભારત માટે એક સારા સમાચાર છે. આજે 18 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ઘરેલુ LPG અને PNGના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં ગેસનો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે પર્યાપ્ત છે.  

ભારતમાં આજે રસોઈ ગેસના ભાવમાં પણ કોઈ ફેરફાર થયો નથી. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ (IOCL, HPCL, BPCL)એ ઘરેલુ LPG અને PNGના ભાવ યથાવત રાખ્યા છે, જે વૈશ્વિક ફુગાવા વચ્ચે સામાન્ય જનતાને નોંધપાત્ર રાહત છે.  

દેશના મુખ્ય શહેરોમાં આજે 14.2 કિલોના સિલિન્ડરના ભાવની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં ₹913, મુંબઈમાં ₹912.50, બેંગલુરુમાં ₹915.50, કોલકાતામાં ₹939 છે, તો અમદાવાદમાં ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ ₹920 છે.   

1 એપ્રિલથી અમલમાં આવેલ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો આજે પણ યથાવત છે. સાઉદી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઈસ Saudi CP)માં 44%નો વધારો થવાને કારણે કોમર્શિયલ સિલિન્ડર હાલમાં દિલ્હીમાં ₹2078.50 અને મુંબઈમાં ₹2031માં વેચાઈ રહ્યો છે. તો અમદાવાદમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ 2098 રૂપિયા છે.  

PNGના ભાવમાં પણ કોઈ ફેરફાર થયો નથી. મુખ્ય શહેરોમાં ભાવની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં પ્રતિ SCMમાં ₹47.89 છે, બેંગલુરુમાં ₹52.00, મુંબઈ/ચેન્નાઈ/કોલકાતામાં ₹50 છે અને અમદાવાદમાં 53.17 રૂપિયા છે.

