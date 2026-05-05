  ચૂંટણી પરિણામો બાદ વધી ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરના આજના ભાવ

ચૂંટણી પરિણામો બાદ વધી ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરના આજના ભાવ

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 05, 2026, 10:52 AM IST|Updated: May 05, 2026, 10:52 AM IST

Petrol Diesel Price Today : બંગાળ સહિત પાંચ રાજ્યોના ચૂંટણી પરિણામો ગઈકાલે, 4 મેના રોજ જાહેર થયા હતા. હવે લોકોના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે કે શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાના છે ? ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, પેટ્રોલ-ડીજલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે કે આજે પણ ભાવ સ્થિર છે. 

Petrol Diesel Price Today : ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા લશ્કરી તણાવને કારણે વૈશ્વિક ઓઈલ બજારમાં નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ થઈ છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં આ વધારો ભારતમાં ફ્યુઅલના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. 

જો કે, ભારતીય ગ્રાહકો માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે દેશમાં મંગળવાર, 5 મેના રોજ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)એ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. આજે પણ ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.  

વિશ્વના ક્રૂડ ઓઇલ પુરવઠાનો લગભગ 20 ટકા હિસ્સો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. વર્તમાન ભૂરાજકીય અસ્થિરતાને કારણે આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ પર કટોકટી સર્જાઈ છે, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઈલના ભાવમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા આવી છે.   

સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ વૈશ્વિક મંચ પર આવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થાય છે, ત્યારે ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર તેની સીધી અસર પડે છે. 

જો કે, ભારત સરકારે સ્પષ્ટપણે સંકેત આપ્યો છે કે તે ચાલુ આંતરરાષ્ટ્રીય અસ્થિરતાને પહોંચી વળવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. આ જ કારણ છે કે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ ખાતરી કરી રહી છે કે વૈશ્વિક અસ્થિરતા છતાં સ્થાનિક બજારમાં ભાવ સ્થિર છે.   

દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.72 અને ડીઝલનો ભાવ 87.62 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ 104.21 અને ડીઝલનો ભાવ 92.15 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.90 અને ડીઝલનો ભાવ 90.57 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.  

